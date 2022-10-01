تراند اليوم : بث مباشر باريس سان جيرمان .. بث مباشر باريس سان جيرمان ونيس مشاهدة مباراةباريس سان جيرمان ضد نيس بث مباشر

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس في الدوري الفرنسي وسط ترقب تغير ترتيب الدوري الفرنسي، حيث يلتقي كلا باريس سان جيرمان ونيس في الأسبوع التاسع في الدوري الفرنسي، ويسعى باريس إلى مواصلة صدارة الدوري الفرنسي في تلك المواجهة المرتقبة وسط منافسة بين بريس سان جيرمان ومارسيليا.

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يذكر أن الدوري الفرنسي يدخل مرحلة قوية وخاصة المنافسة بين مارسيليا وباريس سان جيرمان، حيث يحتل مارسيليا المركز الأول برصيد 23 نقاط، بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ويحتل لوريان المركز الثالث برصيد 19 نقاط، يحتل لانس المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويحتل موناكو المركز الخامس برصيد الخامس برصيد 14 نقطة، ويحتل ليون المركز السادس برصيد 13 نقطة.

باريس سان جيرمان مباشر ترتيب الدوري الفرنسي

على مستوى قاع الدوري الفرنسي، يأتي كلا من ستراسبورج المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، ويحتل ستاد بريست 29 المركز التاسع عشر برصيد خمس نقاط، ويحتل اجاكسبو المركز العشرون برصيد أربع نقاط.

إعلان قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نيس

يذكر أن باريس سان جيرمان يدخل تلك المباراة بعد عودة مبامي إلى قائمة الفريق، خاصة أن مبابي قد عاد من جديد إلى قائمة باريس سان جيرمان بعد التعافي من الالأام في منطقة الحوض، وكان مبابي قد ابتعد عن تدريبات الفريق.

وضمت قائمة باريس سان جيرمان كلا من نافاس وأشرف حكيمي وراموس وماركينيوس وكيليان مبابي وفابيان رويز ونيمار ودانيلو وريكو وريناتو سانشيز وموكيلي ونونو مينديس وسولير وميسي ودوناروما.

موعد مباراة باريس سان جيرمان اليوم

توقعات نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ونيس اليوم

يذكر أن مباراة باريس سان جيرمان ونيس تعد من المباريات القوية، خاصة وأن باريس سان جيرمان سيحاول الفوز على نيس من أجل محاولة تجاوز مارسيليا خاصة وأن الدوري الفرنسي يعد محسوما بالنسبة لباريس سان جيرمان بشكل كبير خاصة وأن الفريق الفرنسي يحاول من خلال وجود ميسي ورفاقه إلى السيطرة على الدوري الفرنسي وكذلك محاولة الحصول على دوري أبطال أوروبا والذي يشهد منافسة قوية بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

يذكر أن مواجهة باريس سان جيرمان ونيس اليوم السبت ستكون هامة لصالح باريس سان جيرمان خاصة في ظل المنافسة التي لم يعتد عليها من الأساسي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وهو الأمر الذي سيجعل من المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لباريس سان جيرمان والذي يريد إحكام قبضته من البداية على الدوري الفرنسي من أجل التركيز على موقعة دوري أبطال أوروبا.