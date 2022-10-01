تراند اليوم : برشلونة بث مباشر .. برشلونة وريال مايوركا بث مباشر ريال مايوركا Mallorca vs Barcelona مباشر برشلونة اليوم مباشر الان

بث مباشر برشلونة وريال مايوركا Mallorca vs Barcelona مباشر مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الأسباني لكرة القدم، ويستضيف فريق برشلونة الكروي الأول نادي ريال مايوركا ، مساء السبت ، الأول من أكتوبر المقبل ، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني ، ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا، مساء السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، ستنقل أحداث مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا ، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، عبر مجموعة قنوات قطر بي إن سبورتس ، الناقل الوحيد والحصري للدوري الإسباني ، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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بعد أن نجا من الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط في موسمه الأول في الدوري الإسباني ، يأمل مايوركا في البقاء خارج منطقة الخطر هذا الموسم ، وعيّن النادي خافيير أغيري مدربًا له في مارس في وقت سابق من هذا العام ، حيث ترك مدرب أتلتيكو مدريد السابق انطباعًا جيدًا حتى الآن ، حيث فاز بنسبة 40 ٪ من مبارياته الـ 15 التي تولى تدريبها ، وبعد فوزه في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسارة اثنتين من مبارياته الست الأولى في الدوري هذا الموسم ، يقف لوس بايرتس بقوة في منتصف الجدول متجهًا إلى مواجهة نهاية الأسبوع ضد برشلونة ، وقد يحتاجون على الأقل إلى تجنب الهزيمة إذا كانوا. تريد البقاء في القمة ، واستعاد فريق المدرب أغيري هزيمته 4-1 أمام ريال مدريد بفوزه على الميريا 1-0 على ملعب فيز مايوركا قبل فترة التوقف الدولية ، بتسديدة بابلو مافيو في الدقيقة 25 ليحقق فوزًا حاسمًا لفريقه ، مع انخفاض توقعات مايوركا أمام برشلونة يوم السبت ، فمن الأهمية بمكان أن يستمروا في تجنب الهزيمة أمام الفرق التي من المتوقع أن تكون حولهم في الجدول قرب نهاية الموسم ، على الرغم من أي نقاط يمكنهم التقاطها ضد الدوري الإسباني. سيزيد الأولاد فقط من فرصهم في الحفاظ على مكانتهم من الدرجة الأولى.

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وفي الوقت نفسه ، حقق برشلونة خمسة انتصارات متتالية في الدوري ، بعد أن تغلب بسهولة على إلتشي 3-0 في كامب نو في مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي ، وسجل ممفيس ديباي هدفين بفضل هدفين من روبرت ليفاندوفسكي على جانبي الشوط الأول ، بعد إقصاء جونزالو فيردو في الدقيقة 14 من المباراة ، وقدم للزوار مهمة أكثر ضخامة ، وقد لا يزال ليفاندوفسكي يهدر فرصه الضائعة أمام فريقه السابق بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا ، حيث عاقب البافاريون الإسراف النادر للبولنديين بالفوز 2-0 لإحكام قبضتهم على المجموعة الثالثة من المسابقة ، ومع ذلك ، بعد التعادل 0-0 مع رايو فاليكانو في اليوم الافتتاحي للموسم ، بدا فريق تشافي قادرًا تمامًا منذ ذلك الحين على دفع ريال مدريد على طول الطريق في الدوري الإسباني هذه المرة ، وهو ما سيكون إنجازًا في حد ذاته بالنظر إلى أنهم أنهى الموسم الماضي بفارق. 13 نقطة خلف فريق كارلو انشيلوتي ، ولا يمكنهم تحمل الانزلاق ضد فرق مثل مايوركا إذا أرادوا ذلك ، خاصة مع عدم انطلاق ريال مدريد إلا بعد 24 ساعة ، مما يمنح برشلونة فرصة للقفز إلى قمة الجدول بفارق نقطة إذا استطاعوا.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الأسباني الممتاز اليوم السبت في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 23:00 بتوقيت جرينتش.

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وتذاع مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الأسباني الممتاز اليوم عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1، ويعلق عليها علي محمد علي.

ويبحث فريق برشلونة عن مواصلة الانتصارات التي بدا بها في الدوري الأسباني الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد الانطلاقة السيئة للفريق في الموسم الماضي، حيث حقق الانتصار في 5 مباريات خاضها بالبطولة من اصل 6 مباريات وتعادل في واحدة.

ويحتل فريق برشلونة ، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني هذا الموسم، برصيد 16 نقاط، متخلفا عن غريمه التقليدي الريال صاحب الصدارة بفارق نقطتين فقط.

ويأمل المدرب تشافي في عودة نجوم البرشا إلى مستواهم المعهود، وذلك بعد عودتهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم في المباريات التي أقيمت خلال فترة التوقف الدولي.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق ريال مايوركا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الأسباني، برصيد 8 نقطة، وخاض الفريق ست مباريات حتى الآن، ونجح في تحقيق الفوز خلال مباريتان فقط، وتعادل في مباراة، وخسر اثنتان.

وقبل مباراة برشلونة وريال مايوركا، قال تشافي مدرب برشلونة: من الواضح أن الأسابيع الستة المقبلة بالنسبة لنا الآن مهمة للغاية. لم نبدأ البداية التي أردناها، لبعض الأسباب التي يمكن تفسيرها ولأسباب غير قابلة للتفسير، ولا ينبغي لنا حتى محاولة شرحها، هذا هو أساسنا و من هنا نذهب.

وأضاف: الآن، المهمة هي جمع النقاط في وقت محموم للغاية، نعم. لكن نأمل أن يعود الأولاد جميعًا [لائقين]. إذا عادوا جميعًا وحافظ الآخرون على لياقتهم، فسيكون لدينا فريق يمكنه التعامل مع الكثير من مباريات كرة القدم. إذا لم يكن لديك ذلك، نعم، إنه صعب.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الأسباني

ويقدم موقع الصالح 13 بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، الموافق 1 أكتوبر 2022، ضمن الجولة السابعة من المسابقة.