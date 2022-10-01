تراند اليوم : مباشر برشلونة .. برشلونة بث مباشر لعبة برشلونة مباشر الان ماتش برشلونة بث مباشر الان

مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في بطولة الدوري الاسباني تعليق (علي محمد علي) , القنوات الناقلة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا فنحن على موعد مع مواجهة قوية تجمع بين فريق برشلونة الاسباني ونظيره فريق ريال مايوركا ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني.

مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا بث مباشر فنحن على موعد مع مواجهة قوية تجمع بين فريق برشلونة الاسباني ونظيره فريق ريال مايوركا ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني هذه النسخة القوية 2022، حيث يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق ريال مايوركا، ولك في اطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2022-23، وهي المباراة المقرر اقامتها من خلال ملعب الفريق المضيف مساء يوم السبت، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الأسباني والقنوات الناقلة للمباراة.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الأسباني

ونجد أن فريق برشلونة الاسباني يدخل هذه المباراة القوية في منافسات الدوري الاسباني، وهدفه هو حصد النقاط الكاملة الثلاثة في أحداث المباراة، وذلك بهدف العمل على مواصلة المشوار الخاص ببطولة الدوري، وذلك بشكل هاص بعدما تمكن من تحقيق الفوز الكبير في الجولة الماضية على نظيره فريق إلتشي وذلك بثلاثية نظيفة، حيث يتواجد فوي برشلونة في هذا التوقيت في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك برصيد 16 نقطة جمعها من خمسة انتصارات وتعادل، أما بالنسبة لفريق ريال مايوركا كضيف هذه المباراة، فمن المقرر ان يدخل هذا اللقاء بعد فوز على ألميريا بهدف دون رد، ويصل من خلال هذا الفوز الى النقطة الثامنة في المركز العاشر، بعد فوزين وتعادلين وخسارتين، ومن المقرر ان تقام المباراة بين الطرفين مساء يوم السبت الموافق الأول من شهر أكتوبر، على أن تنطلق احداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

وقد أشارت شبكة قنوات بي إن سبورت الفضائية القطرية أنها هي مجموعة القنوات الرسمية التي حصلت على حقوق نقل كافة مباريات بطولة الدوري الاسباني هذه النسخة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن يتم نقل أحداث مباراة ريال مايوركا وبرشلونة مباشرة من خلال شاشة قناة beIN Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات بي ان سبورت الفضائية الرياضية القطرية.

تردد قناة beIN Sports HD 1

القمر الصناعي

التردد

الاستقطاب

معدل الترميز

معامل التصحيح

Eutelsat 8 West A

8 غرب

11013

أفقي

27500

DVB-S2 8PSK 2/3

Arabsat 2A

26 شرق

11547

عمودي

27500

DVB-S2 8PSK 2/3

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

 حارس المرمى: تير شتيجن.

 خط الدفاع: أليكس بالدي، جيرارد بيكيه، إيريك جارسيا، سيرجي روبيرتو.

 خط الوسط: جافي، سيرجيو بوسكيتس، فرانك كيسييه.

 خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، روبيرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي.