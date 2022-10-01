تراند اليوم : باريس مباشر .. بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونيس بث مباشر يلا شوت اليوم 02-10-2022 الدوري الفرنسي

مباراة باريس سان جيرمان ونيس بث مباشر يلا شوت اليوم 02-10-2022 الدوري الفرنسي يستضيف باريس سان جيرمان ، مساء السبت 1 أكتوبر 2022 ، نظيره نيس في مباراة قوية وصعبة للدور التاسع من الدوري الفرنسي ، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية وليبيا والسودان ، والساعة 22:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة فلسطين ، والساعة 23:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية وسلطنة عمان ، يمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيس بشكل مباشر وحصري من خلال قناة “beIN Sports HD2” التي لها حقوق حصرية لمباريات الدوري الفرنسي “Liga 1” ، وحقوق توزيعها في جميع أنحاء الدول العربية وشمال إفريقيا.

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بشكل غير مفاجئ ، استُقبل باريس سان جيرمان بأجواء معادية في ملعب جروباما في ليون ، واستغرق الأمر خمس دقائق لإسكات جماهير الفريق المضيف ، حيث اجتمع اثنان من ثلاثة لاعبين مهاجمين مشهورين في نيمار وليونيل ميسي لإطلاق الأخير في البداية ، لم يكن الأرجنتيني بحاجة حتى إلى لمسة قبل الركض إلى الزاوية السفلية ، لكن غالتير كان يشكر نجومه المحظوظين بعد أن رأى ألكسندر لاكازيت يرفض فرصة رائعة لتحقيق التعادل لفريقه ، متوجهًا بعيدًا على بعد ياردات قليلة ، وحافظ الأبطال المتفشيون على ثباتهم في الحفاظ على انتصارهم السادس في جميع المسابقات – والرابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مما سمح لهم بفتح تقدم بفارق نقطتين على مرسيليا في صدارة الترتيب بعد الأولمبيين. يمكن فقط التعادل 1-1 مع رين ، وقد يخرج باريس سان جيرمان عن العرش يوم السبت إذا تمكن مرسيليا من العودة إلى طرق الفوز ضد أنجيه ليلة الجمعة ، لكن الموالين الباريسيين يتوقعون عودة فريقهم بسرعة إلى القمة في بارك دي برانس ، منذ خسارته 1-0 أمام ليل في موسم 2020-21 الحائز على اللقب مع فريق نادي ليل حيث كان كريستوف غالتييه مسؤولاً عن المنافس في ذلك الوقت تمكن باريس سان جيرمان من خوض 25 مباراة دون هزيمة على أرضه في دوري الفرنسي والمدير المضيف فريق نيس السابق في حالة من الفوضى.

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كان من المقرر أن يواجه مدرب باريس سان جيرمان السابق ماوريسيو بوكيتينو الفريق الذي أقيله نهاية هذا الأسبوع ، حيث كان من المتوقع أن ينتقل نيس إلى الأرجنتيني خلال فترة التوقف الدولية بعد أن تحول حلم لوسيان فافر إلى كابوس ، وفاز فافر الذي حل محل جالتير في الصيف في تصويت بالثقة من مجلس إدارة وسيظل مسؤولًا في الوقت الحالي ، لكنه كان عاجزًا عن منع فريقه من السقوط 1-0 أمام أنجيه نهاية الأسبوع الماضي ، وبعد أن رأى جان كلير توديبو اللون الأحمر بزمن تسع ثوانٍ فقط على مدار الساعة ، استسلم رجال نيس العشرة لنبيل بن طالب في الشوط الأول ، بينما فشلوا أيضًا في الفوز بأي من مواجهاتهم الافتتاحية في الدوري الأوروبي مع كولين وبارتيزان قبل الفترة الدولية ، ويسافر فريق فافر إلى منزل البطل صاحب المركز 13 وسيهدف بالتأكيد إلى الإدلاء ببيان بعد رحيل جاليتير الصيفي الحاد ، وهو أمر لا ينبغي استبعاده نظرًا لأن كلا الفائزين بالدوري قد وصلوا إلى الطريق ، وعلاوة على ذلك ، لم يفز باريس سان جيرمان بآخر ثلاث مواجهات له مع نيس في جميع المسابقات – انتهى دفاعه في كوبيه دي فرانس على يد لي إيجلون بركلات الترجيح الموسم الماضي وبينما فشل في التسجيل في أي لقاء مع الفريق بقيادة جالتير في 2021-22 الأفضل.