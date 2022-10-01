تراند اليوم : اشبيلية بث مباشر .. بث مباشر اشبيلية واتلتيكو مدريد بث مباشر إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد مباشر الان

يستضيف إشبيلية بث مباشر أتلتيكو مدريد في صدارة الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني ، والتي تقام على ملعب رامون سانشيز ، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مدينة القاهرة والخرطوم وطرابلس ، والساعة 19:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف ، والساعة 20:30 بتوقيت أبوظبي ودبي ومسقط ، تتمتع شبكة “beIN Sports” الشهيرة بحقوق حصرية لبث وبث مباريات الدوري الإسباني ، حيث تتيح لك القناة مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية عبر شاشة قناة “beIN Sports HD1”.

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كانت الأمور تبدو قاتمة بالنسبة لجولين لوبيتيغي هذه المرة الشهر الماضي ، حيث أدت الهزيمة 2-1 أمام ألميريا الصاعد حديثًا إلى احتجاج المشجعين بعد المباراة ، حيث نزل مدير كرة القدم مونشي إلى أرض الملعب لمناشدة المشجعين المسافرين للحفاظ على إيمانهم به ، والجانب ، الهزائم المتتالية 3-0 و4-0 على أرضه أمام برشلونة ومانشستر سيتي لم تفعل شيئًا يذكر لرفع الحالة المزاجية ، لكن الفوز الأول هذا الموسم خارج أرضه أمام إسبانيول ، بما في ذلك ثنائية الظهير الشاب خوسيه أنجل كارمونا في أول ظهور له في الدوري الإسباني ، اشترى مدرب الباسك المزيد من الوقت ، وفي الواقع ، بدأت الأمور تتدهور بعض الشيء قرب نهاية الموسم الماضي لمدرب إسبانيا السابق ، لكن التخطيط السيئ بشكل غير معهود للفريق بالتأكيد لم يساعد في حالة لوبيتيجي ، حيث خسر جول كوندي ودييجو كارلوس القليل من لوس نيرفيونينسيز معا الخط الخلفي لبدء الحملة ، وفي حين يبدو أن المدافع تانغوي نيانزو البالغ من العمر 20 عامًا يمتلك إمكانات مؤكدة ، فقد لعب 13 مباراة كاملة فقط في الدوري الإيطالي قبل أن يُلقى به في النهاية العميقة ، في حين أن اللاعب الجديد الآخر مارساو لم يلعب بعد بسبب الإصابة ، غادر لاعب خط الوسط. نيمانيا جوديلي نيابة عن ، ومع أداء أكثر اتساقًا في المرة الأخيرة ضد فياريال ، مع خريج الأكاديمية كايك سالاس الذي يتعامل مع الدفاع ، سيكون على الأندلسيين أن يكونوا في صدارة لعبتهم مرة أخرى إذا أرادوا تجنب هجوم أتلتيكو مدريد المليء بالمواهب.

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لحسن حظ إشبيلية ، لم يكن هذا الهجوم دائمًا قوياً كما يبدو على الورق هذا الموسم ، وبينما لم يشارك جواو فيليكس في أي هدف منذ تمريراته الحاسمة الثلاث في اليوم الأول من الموسم ، سدد ألفارو موراتا تسديدة واحدة ، كانت بعيدة ، في آخر أربع مباريات لأتلتيكو مدريد ، على الرغم من تسجيله لإسبانيا يوم الثلاثاء ، ويبدو أن أنطوان جريزمان هو أخطر نجم هجومي لسيميوني ، لكنه يقتصر على 30 دقيقة بسبب بند باهظ الثمن في عقده ، بينما لا يبدو أن أنجيل كوريا وماثيوز كونها يحصلان على نفس الفرص للعب كما فعلوا في الماضي ، ومع ذلك ، عندما ينقرون ، بدا أتليتكو ​​مدريد لا يقاوم في التقدم للأمام ، ويمكن أن يتسبب في أربع مشاكل محتملة لعودة إشبيلية عديم الخبرة مع استمرار المباراة ، وكانت الهزيمة أمام ريال مدريد قبل أسبوعين مؤلمة ، لكن الفوز هنا سيكون وسيلة رائعة للعودة إلى المسار الصحيح ، ووضع بعض الضغط على أوساسونا في المركز الخامس ، قبل مباراتهم ضد ريال مدريد في سانتياغو برنابيو وعطلة نهاية الاسبوع.