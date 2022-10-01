تراند اليوم : نتائج الموازي الجامعة الأردنية 2022

أعلنت الجامعة الأردنية، نتائج الموازي الجامعة الأردنية 2022 وأسماء الدفعة الرابعة من الطلبة المرشحين للقبول في كليات الجامعة ضمن البرنامج الموازي. كما أعلنت اسماء الدفعة الثالثة من المرشحين للقبول في كليات الجامعة ضمن البرنامج الموازي من طلبة السنوات السابقة. يذكر أن معدلات القبول للبرنامج الموازي متوفرة على موقع الجامعة.

وأعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية للطلبة المرشحين للقبول في كليات الجامعة في البرنامج العادي / القبول الموحد الذين تم ترشيح قبولهم من خلال وزارة التعليم العالي (الذين وصلتهم رسالة نصية بالتخصص المقبول فيه الطالب)، بأن إستكمال إجراءات القبول والتسجيل والمحاسبة ستكون إلكترونية بالكامل ولا حاجة لمراجعة الجامعة، وسيتم إرسال رسالة نصية لكل طالب تم ترشيحه للقبول بالموعد المحدد للتسجيل اعتباراً من يوم الإثنين ، بحيث يقوم الطالب باستكمال إجراءات التسجيل الكترونياً ويقوم بتسديد الرسوم الجامعية من خلال خدمة أي فواتيركم.

نتائج قبول الموازي الجامعة الاردنية اضغط هنا أو اضغط هنا

ملاحظات هامة :

* على جميع الطلبة المرشحين للقبول في كلية علوم الرياضة، مراجعة دائرة الرعاية الصحية داخل حرم الجامعة الأردنية​ (عيادة الطلبة- بجانب عمادة شؤون الطلبة)، حسب المواعيد التي ستحدد لاحقاً بعد قيام الطالب بإجراءات التسجيل، مصطحبين معهم ما يلي:

1. إثبات شخصية.

2. إحضار تقرير طبي (لجان لوائية أو مستشفى حكومي) يبين أن الطالب لا يعاني من أمراض تمنع من الالتحاق بكلية علوم الرياضة.

3. 3 صور شخصية قياس (4×6).​

وعلى الطالب الاحتفاظ بنموذج اللياقة الصحية تمهيداً لتسليمه إلى مسجل الكلية في موعد استكمال القبول

* بعد أن يقوم الطالب بالمحاسبة، سيقوم مسجل كلية الطالب بطرح مواد الفصل الاول للطالب حسب الخطة الدراسية.

* سيتم تحديد مواعيد الإمتحانات التصنيفية في اللغتين العربية والإنجليزية والحاسوب لآحقاً