تراند اليوم : تشيلسي مباشر .. بث مباشر تشيلسي وكريستال بالاس بث مباشر مباراة تشيلسي وكريستال بالاس بث مباشر

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس بث مباشر اليوم السبت Crystal Palace Vs Chelsea يلا لايف في اطار مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدور الاول من الدوري الانجليزي الممتاز لهذا العام 2022/2023، ومن المفترض ان يتقابل فريق تشيلسي مع نظيرة فريق كريستال بالاس علي أرضية ملعب الطرف الاول نادي كريستال بالاس ملعب سيلهرست بارك، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي نهائي الدوري الانجليزي للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة كريستال بالاس وتشيلسي علي قناة beIN Premium 2HD مع المعلق رؤوف خليف في تمام الساعه الرابعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه الخامسة مساءاٌ بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة تشيلسي وكريستال بالاس اليوم

فريق كريستال بالاس هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، كريستال بالاس لم يستطيع تحقيق الانتصار في اخر مبارياتة في الجولة الماضية من مباريات الدوري الانجليزي وذلك عندما التقي مع نظيرة فريق نيوكاسل يونايتد يوم 3/9 الماضي وانتهت المباراة بتعادل الفريقين سلبياً بدون أهداف، وحاليا هو صاحب المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وذلك برصيد ست نقاط استطاع فريق كريستال بالاس جمعهم بعد ان لعب سبعة مباريات واستطاع الانتصار في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر مباراتان قبل لقاء اليوم، واليوم يدخل كريستال بالاس هذا اللقاء وهو يبحث عن اكتساب الثلاث نقاط أمام تشيلسي لمحاولة تحسين مركزة في جدول الترتيب بدلاً من المركز السادس عشر.

مباراة كريستال بالاس وتشيلسي اليوم

وعلي النظير الاخر فريق تشيلسي هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في اطار جولات الأسبوع التاسع من الدوري الانجليزي أمام الطرف الاول نظيرة نادي كريستال بالاس، فريق تشيلسي حاليا هو صاحب المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد عشر نقاط جمعهم نادي تشيلسي بعد ان لعب ستة مباريات واستطاع تحقيق الأنتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخس مبارتان قبل لقاء اليوم، وفي اخر مباراه لعبها نادي تشيلسي كانت مع نظيرة فريق ريد بول سالزبورغ يوم 14/9 الماضي في اطار مبارايات الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال أوروبا وانتهت المباراة بتعادل الفريقين ايجابياً بنتيجة هدف لكل منهم، تشيلسي يدخل لقاء اليوم وهو في كامل استعدادة للقاء كريستال بالاس وهو يرغب في تحقيق الانتصار واكتساب الثلاث نقاط لمحاولة تحسين مركزة والوصول الي مركز متقدم.