تراند اليوم : برشلونة مباشر : مباراة برشلونة بث مباشر اليوم Barcelona live بث مباشر برشلونة وريال مايوركا بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر اليوم بدون تقطيع Barcelona live من خلال روابط البث المباشر الأن مباراة برشلونة اليوم في بث مباشر مباريات Barcelona نتابع وإياكم في منافسات الدوري الإسباني الجولة السابعة لموسم 2022/2023، حيث يخوض برشلونة مباراة ريال مايوركا بمعنويات عالية بعدما حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره إليتشي في الجولة الماضية قبل التوقف الدولي للفيفا، بثلاثة أهداف دون رد، ويحتل رجال المدرب تشافي هيرنانديز حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد.

بينما على الجانب الآخر فإن ريال مايوركا، يدخل هذه المباراة بعد الفوز على ألميريا بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة الثامنة في المركز العاشر، بعد فوزين وتعادلين وخسارتين أيضًا.

ما هي تشكيلة برشلونة ضد ريال مايوركا السبت 1/10/2022؟

تلقى برشلونة ضربة موجعة بعد أن تعرض عدد من لاعبي الفريق الأول للإصابة أثناء تواجدهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية، إذ وصل عدد الإصابات إلى 5 لاعبين، وهم: رونالد أراوخو، كوندي، دي يونج، ممفيس ديباي، عثمان ديمبيلي وهيكتور بيليرين.

مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

حراسة المرمى: شتيجن.

خط الدفاع: خوردي ألبا، كريستينسين، جارسيا، بالدي.

خط الوسط: كيسي، بوسكيتش، بيدري.

في الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، ديمبيلي.

الساعة كام مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني؟

تبدأ مباراة برشلونة المرتقبة ضد نظيره ريال مايوركا مساء يوم السبت الموافق 1 من أكتوبر 2022، في سابع جولات بطولة الدوري الإسباني 2022/2023، على ملعب "إيبيروستار" في تمام الساعة:

التاسعة بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والكويت وقطر وفلسطين.

الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.