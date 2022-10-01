تراند اليوم : ليفربول مباشر .. بث مباشر ليفربول وبرايتون بث مباشر مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر اليوم السبت

ليفربول مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر اليوم السبت Liverpool Vs Brighton يلا لايف في اطار مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدور الاول من الدوري الانجليزي الممتاز لهذا العام 2022/2023، ومن المفترض ان يتقابل فريق ليفربول مع نظيرة فريق برايتون علي أرضية ملعب الطرف الاول نادي ليفربول ملعب آنفيلد الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي نهائي الدوري الانجليزي للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة برايتون وليفربول علي قناة beIN Premium 1HD مع المعلق حسن العيدروس في تمام الساعه الرابعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه الخامسة مساءاٌ بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة ليفربول وبرايتون اليوم

فريق ليفربول هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، ليفربول استطاع تحقيق الانتصار في اخر مبارياتة في الجولة الماضية من مباريات دوري أبطال أوروبا وذلك عندما التقي مع نظيرة فريق أياكس أمستردام يوم 13/9 الماضي وانتهت المباراة بفوز الليفر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وحاليا هو صاحب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وذلك برصيد تسع نقاط استطاع فريق ليفربول جمعهم بعد ان لعب ستة مباريات واستطاع الانتصار في مباراتان وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر مباراة واحدة قبل لقاء اليوم، واليوم يدخل ليفربول هذا اللقاء وهو يبحث عن اكتساب الثلاث نقاط أمام برايتون لاثبات نفسة ومحاولة تحسين مركزة في جدول الترتيب بدلاً من المركز الثامن.

مباراة برايتون وليفربول اليوم

وعلي النظير الاخر فريق برايتون هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في اطار جولات الأسبوع التاسع من الدوري الانجليزي أمام الطرف الاول نظيرة نادي ليفربول، فريق برايتون حاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد ثلاثةعشر نقاط جمعهم نادي برايتون بعد ان لعب ستة مباريات واستطاع تحقيق الأنتصار في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة أيضاً قبل لقاء اليوم، وفي اخر مباراه لعبها نادي برايتون كانت مع نظيرة فريق ليستر سيتي يوم 4/9 الماضي في اطار مبارايات الجولة الماضية من مباريات الدوري الأنجليزي وانتهت المباراة ببفوز برايتون بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، برايتون يدخل لقاء اليوم وهو في كامل استعدادة للقاء ليفربول وهو يرغب في تحقيق الانتصار واكتساب الثلاث نقاط لمحاولة تحسين مركزة والوصول الي المركز الثاني أو الصدارة في حالة خسارة ارسنال.