تراند اليوم : ماتش ليفربول مباشر .. ليفربول اليوم مباشر مشاهدة ماتش ليفربول وبرايتون بث مباشر الليفر وبرايتون بث مباشر الآن

ليفربول بث مباشر حيث يلتقي فريق ليفربول عصر اليوم السبت مع خصمه فريق برايتون، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب الأنفيلد مباراة الفريقين وذلك في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، موسم 2021/22.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

وفاز ليفربول في الجولة الماضية على مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون رد، بينما تعرض برايتون للخسارة أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف لهدف.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

تٌذاع المباراة عبر قناة Bein sports 1 hd premium.