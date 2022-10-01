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تراند اليوم : ماتش ليفربول مباشر .. ليفربول اليوم مباشر مشاهدة ماتش ليفربول وبرايتون بث مباشر الليفر وبرايتون بث مباشر الآن

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بث مباشر حيث يلتقي فريق ليفربول عصر اليوم السبت مع خصمه فريق برايتون، في إطار منافسات بطولة الممتاز.

ويستضيف ملعب الأنفيلد مباراة الفريقين وذلك في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، موسم 2021/22.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

وفاز ليفربول في الجولة الماضية على مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون رد، بينما تعرض برايتون للخسارة أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف لهدف.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت .

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

تٌذاع المباراة عبر قناة Bein sports 1 hd premium.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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