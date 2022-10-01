تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2022 .. جميع مسلسلات رمضان 2022 mbc القائمة النهائية وجدول مواعيد مسلسلات رمضان 2022

مسلسلات رمضان 2022، حيث تعد هذه الأعمال المتنوعة بين الكوميديا، والأكشن، والفنتازيات، والرسوم المتحركة، والتي تجعل من الأعمال الفنية المصرية، تتواجد في جميع القنوات العربية، فكما شاهدنا إن الأعمال الفنية التي تقدمها شركات الإنتاج المصرية تعد الأكبر في الوطن العربي.

القائمة النهائية " مسلسلات رمضان 2022 " نتعرف عليها من خلال موقعنا الذي نعرض من خلالها العديد من الأعمال الفنية المهمة التي من شأنها إن تكون منافسة للعديد من الأعمال الفنية الأخرى في الوطن العربي، فكما نعلم إن المسلسلات المصرية لها حضور كبير علي الشاشة العربية منذ سنوات طويلة جدا، والتي نتعرف عليها من خلال موقعنا، الذي نرصد من خلالها أهم الأعمال الفنية المصرية، والتي من شأنها أن تكون المنافس الأقوى للعديد من المسلسلات العربي التي بصدد عرضها خلال شهر رمضان الكريم 2022، فالعديد من شركات الإناتج اعلنت عن الإنتهاء من تصوير المسلسلات الرمضانية، فهي بنا نتعرف علي أهم مسلسلات رمضان 2022 المصرية القائمة النهائية.

مسلسلات رمضان 2022

نتعرف سويا علي أهم الأعمال الفنية التي تم طرحها من قبل شركات الإنتاج الفني المصرية، والتي يشارك فيها العديد من ألمع نجوم الفن المصري مثل عادل أمام احمد السقا، محمد رمضان، فكيف نتعرف علي هذه المسلسلات، وما المعلومات الكاملة حلولها، من هنا كن علي إطلاع علي أهم الأعمال الإنتاجية في مصر

وتستحوذ " مسلسلات رمضان 2022 " على نسبة مشاهدات عالية مع دخول أيام الشهر الفضيل، التي يجد فيها العرب حول العالم فسحة لأداء العبادات ومشاهدة مسلسلات رمضان، والبرامج الدينية والتثقيفية والمسابقات.

وتطول قائمة مسلسلات رمضان 2022 المصرية لهذا العام، وسط منافسة قوية بين صناع الدراما والمسلسلات المصرية، وتوقعات بأن تكون الأكثر عدداً من حيث قائمة المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان المبارك، وبدأ كبار الممثلين بنشر أسماء أعمالهم للشهر المبارك، والكليبات الترويجية لها، ويتصدر قائمة مسلسلات رمضان المصرية 2022 الفنان الكبير محمد رمضان، والهام شاهين، ومحمد امام ورامز جلال في برنامجه اليومي.

1- الاختيار 3

القصة : تدور أحداث العمل حول الجهود التى يبذلها جهاز الشرطة المصرية للحفاظ على الوطن من الأعداء الذين يحاولون هدم الدولة المصرية.

الابطال : كريم عبد العزيز - أحمد عز- أحمد السقا - ياسر جلال - عمرو القاضي - وعدد من ضيوف الشرف

المخرج : بيتر ميمى

المؤلف : هاني سرحان

قنوات العرض : on e

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : للعام الثالث على التوالي يتم تقديم موسم جديد من مسلسل الاختيار بعد النجاح الكبير الذى حققه فى مواسم الاولي ، وقد قام ببطولته الجزء الأول الفنان أمير كرارة ، بينما قام ببطولة الجزء الثانى كل من كريم عبد العزيز وأحمد مكي .

2- الكبير أوي 6

القصة : يعود الكبير للشاشة ولكن من خلال مغامرات جديدة تحمل العديد من المواقف الكوميدية.

الابطال: أحمد مكي - هشام إسماعيل - رحمة حسن - ليلي عز العرب

المخرج : أحمد الجندي

المؤلف : مصطفى صقر

قنوات العرض : on E حصرياً - منصة watch it

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : ترددت أنباء ان الفنانة رحمة حسن من المقرر ان تلعب دور هدية بدلاً من الفنانة دنيا سمير غانم ، وهو ما نفاه مخرج العمل احمد الجندي مؤكداً انها سوف تظهر فى شخصية جديدة تماماً .

3- أحلام سعيدة

القصة : تدور الأحداث فى إطار كوميدى إجتماعى حول مجموعة من السيدات تجمعهن صداقة ، وخلال الأحداث نتعرف على الجانب الشخصي لكل منهن.

الابطال : يسرا - غادة عادل - مى كساب - انتصار - شيماء سيف

المخرج : عمرو عرفة

المؤلف : هالة خليل

قنوات العرض :on E - منصة watch it - دبي

عدد الحلقات : 30 حلقة





4- دايماً عامر

القصة: تدور الأحداث داخل إحدى المدارس حول علاقة الطلبة ببعض المدرسين ، كما يلقى العمل الضوء على مدى الاختلاف بين الأجيال.

الابطال : مصطفى شعبان - لبلبلة - ميرنا نور الدين - عمرو عبد الجليل

المخرج : مجدى الهواري

المؤلف : مايكل عادل - إيمن سليم

قنوات العرض : الحياة - on e - منصة watch it

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : جاء تقديم مصطفى شعبان الى مسلسل دايماً عامر ، بعدما كان من المقرر ان يقدم الجزء الثانى من مسلسل ملوك الجدعنة ، الا انه تراجع عن الفكرة .



5- يوتيرن :



القصة: ينتمى الي نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية ، حيث تدور الأحداث حول كيفية ان يعود الشخص من حيث بدأ ليصحح طريقه الخاطئ الذى سلكه من قبل عندما يعترف الشخص بان طريقه كان خاطىء من البداية و يندم بعد ذلك ثم يريد العودة الي الطريق الصحيح

الابطال : ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير

المخرج : سامح عبد العزيز

المؤلف : إيمن سلامة

قنوات العرض : عدد الحلقات : الحياة - on E - منصة watch it - القناة الاولي المصرية- cbc

كواليس العمل: يشهد العمل عودة الفنان توفيق عبد الحميد للدراما مرة اخرى ، بعد توقف دام لم يقرب من 12 عاماً .

6- المشوار :



القصة: تدور القصة حول قضية الإتجار في الآثار، وما يتمخض عن هذه التجارة غير الشرعية من إهدار أموال هائلة للبلد، وايضاً ظهور أصناف من الأغنياء الذين يمتلكون مبالغ نقدية عارمة بشكل كبير يستغلوا هذه الثروات في نشاطات غسيل الأموال وأيضا التجارة في الممنوعات بكافة أنواعه .

الابطال : محمد رمضان - دينا الشربينى - عمرو عبد الجليل - أحمد مجدي

المخرج : محمد ياسين

المؤلف : محمد فريد

قنوات العرض : dmc - mbc - منصة watch it

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : تعد تلك المرة الاولي منذ أكثر من 3 سنوات التى تستغنى فيها الفنانة دينا الشربينى ع تقديم البطولة المطلقة ، حيث تظهر فى الاحداث زوجة الشخصية التى يلعبها الفنان محمد رمضان .



7- العائدون



القصة: تدور أحداث العمل حول الكشف عن بعض المؤامرات التى تتعرض لها الدولة المصرية ، والجهود التى تنبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

الابطال : أمير كرارة - محمد فراج - أمينة خليل

المخرج : أحمد نادر جلال

المؤلف : باهر دويدار

قنوات العرض : dmc - منصة watch it - دبي

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : أعتقد البعض ان العمل هو الجزء الثانى من مسلسل هجمة مرتدة ، الا ان مؤلف العمل باهر دويدار خرج لينفى هذا الكلام جملة وتفصيلاً .



8- راجعين ياهوى :

القصة : تدور الأحداث حول رجل أعمال مصري يقرر العودة إلى القاهرة بعد تعرضه إلى خسائر طائلة فى أوروبا، لكن حين يعود يجد عائلته ممزقة وتشتعل بينهم الكراهية بسبب الميراث .



الابطال: خالد النبوي - نور - هنا شيحة - انوشكا - وفاء عامر - أحمد بدير - إسلام إبراهيم

المخرج : محمد أسامة

المؤلف : قصة : أسامة انور عكاشة - سيناريو وحوار : محمد سليمان عبد الملك

قنوات العرض : dmc - cbc - منصة watch it

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : مسلسل راجعين يا هوي ماخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة انور عكاشة ، ويعد العمل التعاون الثانى بين الفنان خالد النبوي والمؤلف محمد سليمان عبد الملك بعد تقديمها مسلسل ممالك النار .

9- ملف سري :



القصة: تدور أحداث العمل حول قاضي يتعرض إلى مضايقات، بالإضافة إلى قتل والدته فى ظروف غامضة مما يقلب الاحداث راساً على عقب .

الابطال : هانى سلامة - محسن محي الدين - عائشة بن أحمد - مريهان حسين

المخرج : حسين البلاسى

المؤلف : محمود حجاج

قنوات العرض : dmc - cbc - منصة watch it -الحياة

عدد الحلقات : 30 حلقة



ملف سرى



10 - جزيزة غمام



القصة: العمل تدور أحداثه فى اطار اجتماعي صعيدى حول قصة "بيت شافع" وأبنائه الذين يدخلون في صراعات ومغامرات، وتكشف الأحداث عن العديد من القصص والحكايات التي تسلط الضوء على خلافات الأخوة وكيف ستصل هذه الأمور بينهم.

الابطال: مى عز الدين - طارق لطفى - فتحي عبد الوهاب - أحمد أمين

المخرج : حسين المنباوي

المؤلف : عبد الرحيم كمال

قنوات العرض : الحياة “ حصرياً ” - منصة watch it

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : تدور فترة أحداث العمل قبل ما يقرب من 100 عام من الأن ، كما يعد هذا هو العمل الثاني للفنان احمد امين الذى يبتعد فيه عن الكوميديا ، بالإضافة الى انه التعاون الثانى على التوالى بين كل من طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب والمؤلف عبد الرحيم كمال ، بعد ان قدماً معاً العام الماضي مسلسل القاهرة كابول .



11- مكتوب عليا



القصة: تدور الأحداث فى اطار من الكوميديا ، حول شخص يحب فتاة لا تبالى بأمره ، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمه به.

الابطال : أكرم حسنى - إيتن عامر - هنادي مهني -عمرو عبد الجليل - حنان سليمان

المخرج : خالد الحلفاوي

المؤلف : إيهاب بليبل

قنوات العرض : dmc - منصة watch it

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : شهد العمل إعتذار الفنانة ريم مصطفى عن دورها قبل بدء التصوير ، وهو ما جعل الجهه المنتجة تستعين الفنانة هنادي مهنا.

مكتوب عليا



12- فى بيتنا روبرت 2



القصة : يستكمل المسلسل فى جزأه الثاني العديد من المواقف الكوميدية التى تجمع بين أسرة “ يوسف ” وكل من الروبرت زومبا ولذيذ ، خاصة مع قيام أحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

الابطال : شيماء سيف - عمرو وهبة - ليلى احمد زاهر - هشام جمال - دنيا ماهر

المخرج : وليد الحلفاوى

المؤلف : أحمد محيى - أحمد المحمدي .

قنوات العرض : الحياة “ حصرياً ” - منصة watch it

عدد الحلقات : 15 حلقة

كواليس العمل : العمل من المقرر عرضه فى النصف الاول من شهر رمضان .



13 - فاتن أمل حربى :



القصة : تدور أحداث العمل حول إحدى السيدات التى تدخل فى خلاف مع زوجها مما يؤدى الى تفاقم المشاكل بينهم ، وتلجأ الى محكمة الاسرة ، ويستعرض العمل المعانأه التى تتعرض لها تلك السيدة ، حيث يناقش العمل قضية الحضانة وغيرها من قوانين الاحوال الشخصية.

الابطال : نيللي كريم - شريف سلامة - هالة صدقى - محمد الشرنوبي - فادية عبد الغنى

المخرج : ماندو العدل

المؤلف : إبراهيم عيسي

قنوات العرض : cbc - دبي - منصة watch it - منصة شاهد

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : العمل شهد العديد من الاعتذارات ، حيث قامت الفنانة وفاء عامر بالاعتذار عن دورها وتم إسناده الى الفنانة هالة صدقي ، كما إعتذر احمد حاتم عن العمل ، وحل بدلاً منه الفنان محمد الشرنوبي .



14- سوتس بالعربى :



القصة : تدور أحداث المسلسل حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي.

الابطال أسر ياسين - احمد داوود - صبا مبارك - محمد شاهين - تارا عماد - ريم مصطفى

المخرج : عصام عبد الحميد

المؤلف : محمد حفظي وياسر عبد المجيد

قنوات العرض : cbc

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : تم إلغاء التعاقد بين الجهة المنتجة لمسلسل “سوتس بالعربي” وبين المخرجة مريم أحمدي في هدوء، بعد أن قامت بتصوير في حدود 16 يوما، وقد تمت الاستعانة بالمخرج عصام عبد الحميد الذي كان يتولى إخراج الوحدة الثانية، وقد واصل العمل دون توقف، خاصة أن المسلسل حجز مقعده في دراما رمضان لعام 2022.



15 - دوبامين:

الابطال : ريم مصطفى - محمد كيلاني - تيم مصطفى قمر - باسم الزارو

المخرج : رؤوف عبدالعزيز

المؤلف : محمد جلال

قنوات العرض : الحياة “ حصرياً ” - منصة watch it

عدد الحلقات : 15 حلقة

كواليس العمل : العمل من المقرر عرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان



16 - رانيا وسكينة :



القصة: تدور احداث العمل في إطار إجتماعى كوميدى حول شخصية فتاة تدعي رانيا ( مي عمر ) من طبقة أرستقراطية تضطرها الظروف للانتقال للإقامة مع فتاة من منطقة شعبية تدعي سكينة ( روبي ) ، ومن هنا تبدا الاحداث الكوميدية ، خاصة مع وجود اختلاف بين الشخصيتين.

الأبطال : روبي - مي عمر - أحمد خالد صالح

المخرج : شيرين عادل

المؤلف : محمد صلاح العزب

قناة العرض : mbc مصر - شاهد vip -- mbcدراما

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : من المقرر ان يظهر داخل العمل عدد من ضيوف الشرف حيث يستمر دوره بمعدل حلقة أو اثنين .

17- المداح :



القصة :تستكمل الأحداث في الجزء الثاني ما يحدث بعد تورط صابر في العديد من المشاكل، ومحاولة إصلاحه للأمور.

الابطال : حمادة هلال - هبة مجدي - دنيا عبد العزيز - سهر الصايغ - خالد سرحان - أحمد عبد العزيز

المخرج : أحمد سمير فرج

المؤلف : أمين جمال - وليد أبو المجد

قنوات العرض : mbc مصر - شاهد vip

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : عرض الجزء الاول من العمل خلال شهر رمضان لعام 2021 ، وحقق نجاحاً كبيراً ، ولكن مع بداية التحضير الى الجزء الثاني إعتذرت الفنانة نسرين طافش عن الاستمرار فى التواجد فى الجزء الثانى لارتباطها بعمل فنى اخر ، وقد حلت الفنانة هبة مجدى بدلاً منها .

18- مين قال :



القصة: تدور أحداثه حول المشاكل التى يتعرض لها الشباب فى سن الـ 18 ، من خلال شخصية أب ، يجد ذاته امام التغيرات التى طرأت على نجله مع دحوله مرحلة الشباب

الابطال : جمال سليمان - أحمد داش - جمال عبد الناصر - ديانا هشام

المخرج : نادين خان

المؤلف : ورشة سرد بقيادة مريم ناعوم

قنوات العرض : mbc مصر - شاهد vip

عدد الحلقات : 15 حلقات

كواليس العمل : العمل تم الإنتهاء من تصويره كاملاً ، بعدما كان مقرر عرضه على احدى المنصات فى البداية ، ومن المقرر عرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان الكريم .

19- بطلوع الروح :



القصة: تدور فى اطار إجتماعى من خلال مهندسة الكترونية تجبرها الظروف للانضمام إلى جماعة إرهابية دولية ، ومن هنا تشتعل الأحداث.

الابطال : منة شلبي - إلهام شاهين - أحمد السعدني - محمد حاتم - دياموند عبود - عادل كرم

المخرج : كاملة أبو ذكري

المؤلف : محمد هشام عبية

قنوات العرض : mbc مصر

عدد الحلقات : 15 حلقة

كواليس العمل : كان من المقرر ان يلعب دور الفنان محمد حاتم الفنان أحمد داوود والذى إعتذر عن المشاركة بسبب ارتباطه بعمل درامي اخر ، والعمل يتم تصويره كاملاً فى لبنان ، الا ان الأحداث من المفترض انها تدور فى سوريا .

20- توبة :

القصة: تدور أحداث المسلسل فى إطار إجتماعى شعبى ، حول شخص يرتكب بعض الاخطاء ، الا انه يقرر التوبة والتراجع عن هذا الطريق ، ولكن هنا من يحاول يدفعه الى الاستمار فى الطريق الأخر .

الابطال : عمروسعد - أسماء أبو اليزيد - صبامبارك - ماجد المصرى - إنتصار - دياب

المخرج :أحمد صالح

المؤلف : ورشة كتابة

قنوات العرض : mbc العامة - mbc مصر - شاهد vip -

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : اعتذر كل من المخرجين أحمد خالد موسى، وحسام علي، عن تولي مهمة الإخراج، قبل تعاقد المخرج أحمد صالح لتولي كرسي المخرج ، وحالياً يتم تصوير العمل بالكامل فى بيروت ، حيث تم بناء حارة كاملة كما حدث العام الماضى مع مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد إيضاً .

21 - ولاد عابد :



القصة : تدور الأحداث حول مجموعة من الصراعات و المشاكل الاجتماعية و الأسرية. التي تتم بين أفراد الأسرة الواحدة في إطار درامي شيق.

الابطال : أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، انتصار ، مى الغيطي، إيهاب فهمي، فراس سعيد، صفوة، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجي، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله

المخرج :أكرم فريد

المؤلف : سماح الحريري

قنوات العرض : mbc مصر - شاهد vip

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : تم الإنتهاء من تصوير العمل كاملاً، ويعد التعاون الثانى بين المؤلفة سماح الحريرى والمخرج أكرم فريد بعد أن قدما سوياً مسلسل ساحرة الجنوب

22- دنيا ثانية :



القصة : تدور أحداث العمل فى اطار أجتماعى ، حول مديرة مدرسة دولية يحدث لها موقف يقلب حياتها راساً على عقب

الابطال : ليلى علوي - مجدى كامل - مى سليم - فراس سعيد - وفاء صادق - إيمان السيد - سليمان عيد - أحمد سعيد عبد الغني - ليلى عز العرب .

المخرج : أحمد عبد العال

المؤلف : إشراف عام على الكتابة ( أمين جمال ) - سيناريو وحوار ( حمدي التايه - عمرو مؤمن - إبراهيم الصباغ )

قنوات العرض : النهار وعدد من القنوات الفضائية

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : يعد مسلسل دنيا ثانية من اخر الاعمال التى تم البدء فى تصويرها ، ويكثف فريق العمل حالياً عدد ساعات التصوير للحاق بالعرض خلال شهر رمضان الكريم .

23- بابلو :



القصة: تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي ، الذى يدخل فى العديد من الصراعات.

الابطال : حسن الرداد - نجلاء بدر - أروى جودة - سلوي عثمان - هالة فاخر

المخرج : محمد حماقي

المؤلف : حسان دهشان

قنوات العرض : المحور

عدد الحلقات : 30

كواليس العمل : العمل كان من المقرر ان يلعب بطولته الفنان ماجد المصرى ، قبل ان تقوم الشركة المنتجة باسناده الى الفنان حسن الرداد ، وقد تعاقدت الفنانة سوسن بدر على المشاركة فى البطولة قبل ان تعتذر قبل بداية التصوير بايأم قليلة وحلت الفنانة هالة فاخر بدلاً منها .

24 - عودة الاب الضال :



القصة : تدور الاحداث حول رجل أعمال ثرى يمتلك فندق كبير، ويقع في أزمة، ولكي يخرج منها ويحاول البحث عن أبنائه الـ 7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وفى نفس الوقت تحاول أكثر من سيدة الزواج منه للنصب عليه والاستيلاء على الفندق.



الابطال : بيومي فؤاد - عبير صبري - خالد منصور - إيمان السيد - أميرة هانى - نور قدرى .

المخرج : أحمد عبد العال

المؤلف : أمين جمال - محمد أبو السعد

قنوات العرض : النهار وعدد من القنوات الفضائية

عدد الحلقات : 30

كواليس العمل : العمل كان من المقرر عرض خارج الماراثون الرمضانى ، ولكن الشركة المنتخة قامت بتاجيله ليعرض فى رمضان 2022 .

25- شغل عالي :



القصة: تدور الاحداث حول صديقتين تربطهم علاقة صداقة قوية مع بعضهم البعض و يتعرضن لكثير من المواقف الكوميدية بعدما تؤسسان شركة لمساعدة النساء .



الابطال : شيرين رضا - فيفى عبده - مروان يونس

المخرج : مرقص عادل

المؤلف : حسين مصطفى محرم

قنوات العرض : النهار “ حصرى في مصر ”

عدد الحلقات : 30

كواليس العمل : يعد العمل عودة للفنانة فيفى عبده للساحة الفنية بعد غياب أستمر لأكثر من عامين عن الشاشة ، وقد كان العمل يحمل أسم اللعب مع الكبار ، كما يعتمد العمل ظهور ضيف شرف كل حلقة.

26- عالم ثاني :



القصة : تدور أحداث العمل حول شخصية نغم عازفة البيانو التى تتعرض لحادث يغير حياتها رأسا على عقب لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الاقنعة عن اقرب الناس اليها سواء كان زوج او صديقة .

الابطال : رانيا يوسف - نضال الشافعى - فريال يوسف - فراس سعيد - سمير صدقى .

المخرج : عبد العزيز حشاد

المؤلف : إسلام يوسف

قنوات العرض : متزامن مع عدد من القنوات

عدد الحلقات : 30

26- وجوه

حكاية وش ثالث :



القصة: يتطرق المسلسل إلى مجموعة من القصص المختلفة تهدف إلي طرح معايير مجتمعية.

الابطال : حنان مطاوع - محمود عبد المغنى - عابد العنانى - أحمد وفيق - هالة فاخر - نورهان - تامر فرج .

المخرج : معتز حسام

المؤلف : محمد على إبراهيم

عدد الحلقات : 15 حلقة

حكاية : ميتافيرس

الابطال : عابد العنانى

المخرج : أحمد حسن

المؤلف :محمد علي إبراهيم

عدد الحلقات : 15 حلقة

قنوات العرض : النهار “ حصرى ”

كواليس العمل : المسلسل كان فى البداية عبارة عن الحكاية الاولى فقط من العمل ، وقد كان مقرراً ان تعرض خارج الماراثون الرمضانى ، قبل ان يقرر صناعه خوض المنافسة خلال الشهير الكريم وتقديم حكاية أخرى .

28 -مزاد الشر :



القصة : ينتمى العمل الى الدراما الصعيدية ، وتدور احداثه حول رجل يتزوج من اربعة سيدات ثم يتوفي ، ومن هنا يبدا الصراعات بين الاشقاء والزوجات الاربع على الميراث .

الابطال : محمد نجاتى - هالة فاخر - كمال أبو رية - إبرام سمير - مروة عبد المنعم .

المخرج : ممدوح زكي

قنوات العرض : متزامن على عدد من القنوات

عدد الحلقات : 30 حلقة

29 - منحنى خطر :

القصة : تدور الأحداث فى اطار من التشويق والاثارة ، حيث يتورط بطل العمل فى جريمة قتل ، مما يدفعه لاثبات براءته .

الابطال : مصطفى قمر - منذ رياحنه - راندا البحيري - سميرة صدقي

المخرج : وائل فهمي عبد الحميد

المؤلف : إسلام يوسف

قنوات العرض : متزامن على عدد من القنوات

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : يعد من اخر الاعمال التى تم البدء فى تصويرها للحاق بالعرض خلال شهر رمضان .

30 - بيت الشدة :

القصة :تدور أحداث العمل داخل إحدى الحارات المصرية فى إطار اجتماعى، حيث يسلط العمل الضوء علي امرأة ذات شخصية قوية تمر بعدة مراحل خلال حياتها.

الأبطال : وفاء عامر - مها أحمد - أحمد وفيق - مدحت تيخه - عمر فوزي

المخرج : وسام المدنى.

تأليف : ناجى عبدالله

عدد الحلقات : 30 حلقة

قنوات العرض : عدد من القنوات الفضائية

كواليس العمل : يشارك فى بطولة العمل لأول مرة عمر فوزي نجل بدلة العمل الفنانة وفاء عامر ، حيث يجسد ضمن الأحداث دور ابنها .