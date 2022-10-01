تراند اليوم : بوابة تصاريح العمل .. فحص تصاريح تجار غزة 2021 - 2022

بدأ آلاف التجار والعمال في قطاع غزة بالدخول إلى بوابة تصاريح العمل والتجارة من خلال موقع الشؤون المدنية، وأفاد عمال وتجار بصدور موافقات على طلبات التصاريح الخاصة بهم، فيما يترقب أخرون نتيجة الفحص الذي تجيريه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق مصادر مطلعة أرسلت الشؤون المدنية أكثر من 6 آلاف طلب موافقة وإصدار لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، فيما جرى الرد بمنع المئات منهم تحت بند (منع معبر).

وأعلنت وزارة العمل في غزة، اليوم الثلاثاء، انتهاء العمل في تجهيز الدفعة الأولى من تصاريح العمل في الداخل المحتل.

وقالت الوزارة بيان لها إنه تم تسليم الدفعة الأولى والبالغ عددها 2000 تصريح مرشح للهيئة العامة للشؤون المدنية.

وأكدت أن الترشيح تم بناءً على المعايير التي تم اعتمادها سابقاً في الوزارة، وحسب التعداد السكاني للمحافظات.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تسليم التصاريح بمجرد وصولها للوزارة من خلال مديريات العمل في المحافظات الخمسة، حيث سيتم إرسال رسالة SMS لأصحاب التصاريح.

الفحص من هنا