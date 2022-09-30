تراند اليوم : مذيعة بريطانية تعترف بإصابتها بمرض نادر

اعترفت مقدمة البرامج التلفزيونية البريطانية جيني فالكنير، بأنها تعاني مرضا نادرا وغريبا أصاب أحد أصابعها.

وقالت في تدوينة عبر"إنستغرام": "هذه يدي بكل جمالها. هل هناك من يعاني أيضا من ضعف دوران الدم في جسمه؟".

وفي الصورة المرفقة بالخبر، يبدو واضحا أن سبابة يدها اليسرى باتت أكثر بياضا من بقية الأصابع ومصابة بمرض غريب فعلا.

وعلى الأغلب أصيبت الفتاة، بمرض "رينود" وهو مرض نادر يصيب أصابع اليدين والقدمين، سببه تضيق شديد في الأوعية الدموية الطرفية، ويؤدي إلى شعور المصاب، بالخدر والبرد وفقا لدرجات الحرارة المحيطة والإجهاد.

وأثار الموضوع تعاطف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وكتب كثيرون منهم كلمات مواساة وتضامن مع المذيعة.