تراند اليوم : طالع ..اسماء المرشحين للعمل بالجهات الحكوميه 3-4-2018 ديوان الخدمة المدنية الكويتية

أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء 3 نيسان 2018، عن أسماء دفعة جديدة من المرسحين للعمل بالجهات الحكومية الكويتية، من الذين تقدموا لديوان الخدمة المدنية للعام 2018، حيث ننشر لكم اليوم كافة الاسماء والقوائم المرشحين للعمل في الجهات الحكومية الكويتية، والتي أعلنت عنها الخدمة المدنية الكويتية.

فقد نشر ديوان الخدمة المدنية 2409 اسما من أسماء المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين للعمل بمؤسسات الدولة وفق مؤهلات تخصصية لجهات حكومية محددة، موضحاً أن الديوان يعمل وبشكل مستمر في تلقي كافة الاحتياجات الوظيفية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين الراغبين بالعمل.

وطالب الديوان من جميع المرشحين بالدفعة الحالية مراجعى جهة العمل التي رُشحوا لها مباشرة دون مراجعة ديوان الخدمة المدنية.

هذا وبامكان جميع الراغبين بالاطلاع على أسماء المرشحين للعمل في الجهات الحكومية والتي اعلن عنها الديوان المدني في الكويت، مباشرة من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع على كافة الاسماء كاملة.