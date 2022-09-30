تراند اليوم : اكتشاف سر بسيط لصحة القلب!

أظهرت نتائج دراسة علمية أن المتفائلين أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونشر فريق علمي نتائج دراسة استخدمت فيها بيانات 4.9 ألف مواطن أمريكي من أصول لاتينية، في مجلة BMJ Open. ويرى العلماء أن هؤلاء هم الأكثر ضعفا في المجتمع، لعدم إتقانهم اللغة الإنجليزية، كما يصعب عليهم العثور على طبيب يتقن الإسبانية.

وقسم هؤلاء إلى مجموعتين وفق: مؤشر كتلة الجسم، النشاط، مستوى السكر في الدم ومستوى ضغط الدم. وتم قياس مستوى التفاؤل عندهم باستخدام اختبار خاص.

وأظهرت النتائج أن الذين يشكون نادرا من آلام في منطقة القلب، هم أولئك الذين يتمتعون دائما بمزاج جيد.

ويرى الباحثون أن هذه التجربة أظهرت وجود علاقة واضحة بين الحالة النفسية وصحة القلب.