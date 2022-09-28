تراند اليوم : بث مباشر الكلاسيكو .. بث مباشر برشلونة بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد ssc 5 hd بث مباشر

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مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد يدخل لقاء الليله علي الطرف الاول وذلك في لقاء الاول من لقاءات الدور نصف النهائي من كاس السوبر الاسباني ، ريال مدريد قبل مواجهه اليوم كان قد حقق انتصار مهم له في مشوراه في حصد لقب الدوري الاسباني في هذا الموسم وذلك بعد ان حقق الانتصار علي فريق فالنسيا في الاسبوع الواحد وعشرين من عمر الدوري الاسباني وحقق الريال الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه اربع اهداف مقابل هدف ، الريال مع مدربه كارلو أنشيلوتي سوف يدخل مواجهه برشلونه الليله وهو يسعي لتقديم اداء جيد مثل الاداء في الدوري الاسباني وتحقيق الانتصار الوصول الي نهائي السوبر الاسباني.

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فيما فريق برشلونه فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك لحساب مباريات الدور نصف النهائي من كاس السوبر الاسباني ، برشلونه منذ ان يتولي تشافي قياد الفريق الكتالوني وهو الفريق يسير بشكل جيد في الدوري الاسباني حيث ان الفريق قد نجح برغم حاله الطرد الذي تعرض له جافي في مباراه الفريق الاخيره في الدوري مع الفريق العنيد غرناطه ولكن الفريق نجح في الخروج من هذه المباراه بنقطه عندما تعادل معها بهدف مقابل هدف في اخر مباراه لعبها برشلونه قبل مواجهه الريال ، اليوم تشافي سوف يسعي لقياد فريق برشلونه لتقديم اداء جيد امام الريال وتحقيق الانتصار من اجل الوصول الي نهائي السوبر الاسباني.