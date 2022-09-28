تراند اليوم : الكلاسيكو مباشر .. ماتش الكلاسيكو بث مباشر برشلونة وريال مدريد مشاهدة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد ماتش برشلونة بث مباشر اليوم HD

الكلاسيكو مباشر مشاهدة بث مباشر الكلاسيكو ماتش برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة اليوم تطلق مباراة الكلاسيكو اليوم بأقوى حلة له منذ مدة طويلة حيث سيلاقي فريق برشلونة غريمه الازلي ريال مدريد في قمة مباريات الدوري الاسباني، فمن المتوقع وكالعادة ان يقوم المدربين بتقديم عروض قوية في هذا اللقاء الهام لكل محبي كرة القدم في العالم فقد صرح مدرب فريق برشلونة بان هذا اللقاء سيكون بمثابة اللقاء المصيري في الليجا الاسباني، وفي الاتجاه المقابل قال مدرب فريق ريال مدريد زبين الدين زيدان بان هذا اللقاء سيكون لقاء الموسم بالنسبة لفريق، ولذلك سنتعرف الان على تشكيلة فريق برشلونة وريال مدريد وتوقيت مباراة الكلاسيكو لحساب الدوري الاسباني اليوم.

تشكيلة برشلونة الرسمية في مباراة الكلاسيكو اليوم

سيقوم المدرب الإسباني ارنيستو فالفيردي بتدقفيم افضل اللاعبين في لقاء فريقه ضد ريال مدريد اليوم، حيث سيدخل المدرب بتشكيلة من الممكن ان تتغلب على ريال مدريد، فقد تعادل الفريقين في مبارياتهم الاخيرةـ، ولذلك سيقوم المدربين بمحاولة تعويض التعادل، ولهذا سيقوم اللاعب الارجنتيني فريقه في لقاءه ضد ريال مدريد في هذا اللقاء، حيث قال المدرب فالفييري إن لقثاء ريال مدريد في الدوري الاسباني يجب الترتيب له دائما، خاصة ان فريق ريال مدريد يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين، ولهذا يتوجب على فريق برشلونة ان يقدم افضل تشكيلة لديه، ولهذا قد جاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى:

الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيجن.

– خط الدفاع:

في خط الدفاع الايمن: المدافع الاسباني سيرجيو روبيرتو.

في قلب الدفاع الايمن: المدافع الإسباني جيرار بيكيه.

في قلب الدفاع الايسر: المدافع الفرنسي كليمون لجنجليه.

في الدفاع الايسر: اللاعب البرتغالي نيلسون سيميدو.

– وسط الميدان:

وسط ميدان ايمن: اللاعب البرازيلي ارثور.

وسط ميدان اوسك ولاعب محوري: اللاعب الإسباني بوسكيتس.

وسط ميدان ايسر: اللاعب الهولندي فرانك دي يونج.

-خط الهجوم:

سيلعب المدرب الاسباني بثلاثة مهاجمين وهميين، حيث سيقوم اللاعب الاروجوياني لوس سواريز واللاعب الفرنسي جريزمان بتبادل الأدوار في خط الهجوم، وذلك لكي يتم بعثرة اوراق خط الدفاع في صفوف الفريق الملكي ريال مدريد.

وقد اوضح المدرب الاسباني فالفيردي بان قرار وضع اللاعب نيلسون سيميدو قد جاء بسبب اصابة اللاعب الاسباني جوردي البا، ولذلك اصب حريا به بان يعتمد على اللاعب البرتغالي سيميدو كظهير ايسر بالرغم من تميزه في خط الدفاع اليمن لفريق برشلونة والمنتخب البرتغالي.