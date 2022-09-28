تراند اليوم : مباراة موريتانيا مباشر .. مباراة موريتانيا اليوم مباشر مشاهدة مباراة موريتانيا اليوم بث مباشر موريتانيا الآن

مباراة موريتانيا اليوم مباشر مشاهدة مباراة موريتانيا اليوم بث مباشر مباراة موريتانيا مباشر موريتانيا الآن وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، تأخير انطلاق مباراة موريتانيا مع جامبيا التي تقام في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لمدة 45 دقيقة.

وجاء ذلك القرار حتى يسمح للاعبي منتخبي موريتانيا وجامبيا بإجراء عمليات الإحماء قبل المباراة بعد الأحداث التي شهدتها مباراة تونس مع مالي في المجموعة نفسها والتي لعبت على ملعب لامبي بالكاميرون.

وكشفت إذاعة موزاييك إف إن التونسية، منذ قليل، أن منتخب تونس تقدم باحتجاج لمسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ضد الزامبي جاني سيكازوي الحكم الذي أدار لقاء نسور قرطاج مع مالي، اليوم الأربعاء، وأنهى المباراة قبل انتهاء الوقت الأصلي بأكثر من 10 ثواني.

اعتراض تونس

ونقلت إذاعة موزاييك إف إيه: قام قائد المنتخب التونسي وهبي الخزري قبل قليل بتقديم احتراز فني على 'الفضيحة التحكيمية' التي ارتكبها الحكم الزامبي جاني سيكازوي بإعلانه نهاية المقابلة قبل وقتها القانوني.

وهو يعد في لوائح القانون خطأ فادح يستوجب إعادة المباراة، فهل تعاد فعلا المقابلة..؟.

خسارة تونس

خسر منتخب تونس أمام مالي بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وشهدت المباراة واقعة غريبة بعدما أنهى المباراة قبل نهايتها بحوالي 30 ثانية وهو ما أثار غضب المنتخب التونسي ومسئوليه.

وتقدم منتخب مالي بالهدف الأول في شباك منتخب تونس عن طريق إبراهيما كونيه في الدقيقة 47 من ركلة جزاء.