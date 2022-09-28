تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. بث مباشر برشلونة وريال مدريد HD بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر الريال ضد برشلونة HD

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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

وتنطلق صافرة بداية اللقاء بين برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على أن يتم بث مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة القنوات التي تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد من أجل متابعة كلاسيكو الأرض، و الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، ومن المقرر أن يتم بث مباراة برشلونة وريال مدريد على عدد من القنوات حتى يتسنى لعشاق كرة القدم في جميع دول العالم متابعة اللقاء الناري.

اضبط التردد علشان تتفرج.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الأربعاء 12/1/2022

مباراة برشلونة وريال مدريد ستذاع المباراة عبر قناة SSC5 السعودية

قمر Arabsat 2B.

تردد 12418 الاستقطاب أفقي.

ترميز 27500، التصحيح 3/4.

قناة BT sport 1 HD بث مباراة برشلونة وريال ومدريد

ومن المقرر أن تنقل قناة BT sport 1 HDالبريطانية مباراة برشلونة وريال مدريد على التردد التالي.

قناة BT sport 1 HDالبريطانية.

القمر Astra 2A/2B/2D.

تردد 12515، استقطاب أفقي.

ترميز 22000، التصحيح 3/4.

قناة Eleven Sports 1 HD portugal لنقل مباراة برشلونة

ومن المقرر أن تنقل قناة Eleven Sports 1 HD portugal مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد ويمكن متابعة مباراة كلاسيكو الأرض من خلال التردد التالي.

قناة Eleven Sports 1 HD portugal.

قمر Hispasat 1B/1C/1D.

تردد 12398، الاستقطاب أفقي.

ترميز 27500، التصحيح 3/4.