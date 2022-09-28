تراند اليوم : بث مباشر برشلونة ..  بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونه HD ماتش برشلونة وريال مدريد مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونه barcelona vs real madrid اليوم الاربعاء في كأس السوبر الأسباني ، يفتح ملعب الملك فهد الدولي في العاصمه السعوديه الرياض ابوابه لاستقبال كلاسيكو الارض بين ريال مدريد وبرشلونه اليوم في كاس السوبر الاسباني ، حيث من المقرر اليوم ان يلتقي ريال مدريد بخصمه فريق برشلونه مساء اليوم في مباراه النصف النهائي الاول من كاس السوبر الاسباني لهذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم الموافق 12 يناير مباراه ريال مدريد و برشلونه في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه . وسوف يداغ لقاء كلاسيكو الارض الليله بين الريال وبرشلونه علي قناه SSC HD 5 السعوديه من خلال الخليج 365.

يلا شوت مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد يدخل لقاء الليله علي الطرف الاول وذلك في لقاء الاول من لقاءات الدور نصف النهائي من كاس السوبر الاسباني ، ريال مدريد قبل مواجهه اليوم كان قد حقق انتصار مهم له في مشوراه في حصد لقب الدوري الاسباني في هذا الموسم وذلك بعد ان حقق الانتصار علي فريق فالنسيا في الاسبوع الواحد وعشرين من عمر الدوري الاسباني وحقق الريال الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه اربع اهداف مقابل هدف ، الريال مع مدربه كارلو أنشيلوتي سوف يدخل مواجهه برشلونه الليله وهو يسعي لتقديم اداء جيد مثل الاداء في الدوري الاسباني وتحقيق الانتصار الوصول الي نهائي السوبر الاسباني.

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فيما فريق برشلونه فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك لحساب مباريات الدور نصف النهائي من كاس السوبر الاسباني ، برشلونه منذ ان يتولي تشافي قياد الفريق الكتالوني وهو الفريق يسير بشكل جيد في الدوري الاسباني حيث ان الفريق قد نجح برغم حاله الطرد الذي تعرض له جافي في مباراه الفريق الاخيره في الدوري مع الفريق العنيد غرناطه ولكن الفريق نجح في الخروج من هذه المباراه بنقطه عندما تعادل معها بهدف مقابل هدف في اخر مباراه لعبها برشلونه قبل مواجهه الريال ، اليوم تشافي سوف يسعي لقياد فريق برشلونه لتقديم اداء جيد امام الريال وتحقيق الانتصار من اجل الوصول الي نهائي السوبر الاسباني.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد برشلونة

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد برشلونة مساء اليوم الاربعاء في نصف النهائي من المتوقع ان يخوض ريال مدريد المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي تيبو كورتوا ، وفي خط الدفاع لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلان مندي ، وفي خط الوسط توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش ، وفي خط الهجوم فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد ريال مدريد

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد ريال مدريد في كاس السوبر الاسباني ضمن المواجهة في نصف النهائي من المتوقع ان يلعب برشلونة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي مارك أندريه تير شتيجن ، وفي خط الدفاع داني ألفيش - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا ، وفي خط الوسط نيكو جونزاليس - سيرجيو بوسكيتس - ريكي بوتش ، وفي خط الهجوم عثمان ديمبيلي - لوك دي يونج - عبد الصمد الزلزولي.

ريال مدريد وبرشلونة اليوم

مباراة برشلونة مباشر الآن، يدخل ريال مدريد مباراة اليوم منتشياً بفوز عريق على حساب فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف، في حين يدخل برشلونة متأثراً بتعادل مثير أمام غرناطة بهدف لمثله، في الجولة الماضية من الدوري الاسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر اليوم

مباراة برشلونة اليوم بث مباشر، بالنظر إلى تاريخ مواجهة الفريقين، نجد أن الفريقين تقابلا في 40 مباراة، حقق خلالها الريال الفوز في 14 مواجهة، وتعادلا في 10 مباريات، وحقق برشلونه الفوز في 16 مباراة.

مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر

مباراة ريال مدريد وبرشلونه بث مباشر، تقام اليوم 11 2022-01-12، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية

9:00 مساءاً بتوقيت مصر

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان

10:00 مساءاً بتوقيت العراق

9:00 مساءاً بتوقيت السودان

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

8:00 مساءاً بتوقيت تونس

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر

يلا شوت برشلونة وريال مدريد بث مباشر

البث المباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة سيكون عبر شبكة قنوات اس اس سي سبورت الرياضية الناقل الحصري لمباريات كأس السوبر الأوروبي، حيث أعلنت الشبكة عن بث مباراة ريال مدريد ضد برشلونة عبر قناة اس اس سي سبورت 5، كما أعلنت عن معلق لعبة ريال مدريد ليكون فهد العتيبي وعبدالله الحربي.

قائمة القنوات المجانية الناقلة مباراة ريال مدريد الان