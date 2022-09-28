تراند اليوم : وزارة التربية العراقية نتائج السادس : نتائج السادس الابتدائي 2022 الرصافه الثانيه والبصره والنجف الأشرف وبابل نتائج السادس الابتدائي بيسان وواسط

نتائج السادس الابتدائي تحميل نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الرصافه الاولى شهايد الصف السادس الابتدائي 2022 نتائج السادس ابتدائي 2022 الدور الاول ،وننشر لكم طلابنا الاعزاء نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية، فلقد أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الصف السادس الابتدائي بنسبة نجاح قدرت بـ83% للدول الاول من نتائج الصف السادس، ونود اعلامكم بالنسبة لنتائج السادس الابتدائي تم اعلانها في مديرية الكرخ_الاولى و الرصافة الاولى والمثنى لحد الان فقط وباقي المحافظات تستمر في عملية تدقيق الدفاتر الامتحانية لتلاميذ السادس الابتدائي في مركز فحص الدراسة الابتدائية للاسراع بظهور واعلان نتائج ابنائنا الاعزاء مستقبل العراق الزاهر. حيث يتابع مدراء التربية في المحافظات العراقية عملية التدقيق ادارة مركز الفحص.

وتم اعلان نتائج السادس الابتدائي لمديرية تربية المثنى واربيل اليوم ويذكر نسبة نجاح تربية المثنى بلغت 83‎%‎ ونسبة نجاح تربية اربيل 60‎%‎ .

وحصل 43 طالب وطالبة من الصف السادس الابتدائي لمديرية تربية الكرخ الاولى على معدل 100‎%‎ ونسب النجاح للصف السادس هذه السنة افضل من السنوات السابقة لحد الان.

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