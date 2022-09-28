تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي 2022 موقع ناجح .. نتائج السادس الابتدائي 2022 كركوك وبغداد الرصافه الثالثه والكرخ الثانيه وصلاح الدين

أعلنت نتائج الامتحانات الخارجية السادس الابتدائية ،الدور الاول 2022 ، وزارة التربية والتعليم العراقية ، على موقع النتائج الخاص بنا ، نتائج الامتحانات للمرحلة الابتدائية ،السادسة الابتدائية في عدد من المحافظات العراقية. وينتظر العديد من الطلاب في المحافظات إعلان النتائج من خلال مواقع النتائج المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العراقية. موقع المبدع ، ومن خلال موقعنا الإلكتروني سوف نستعرض معكم ، أعزائي ، نتائج الدور الاول السادسة الابتدائية للعراق 2022 pdf.

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