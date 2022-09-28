تراند اليوم : نتائج السادس ابتدائي 2022 .. نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول موقع نتائجنا

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022 بالعراق ينتظر طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق نتيجة امتحانات الدور الأول 2022، فتسود حالة من التوتر والقلق خاصة بعد أن أوضحت بعض المصادر الرسمية بوزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم الإعلان عن النتيجة في غضون أيام، حيث أوشكت عمليات التصحيح على الانتهاء في أغلب محافظات العراق، فقد ظهرت بالفعل في محافظة كركوك، وخلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022 بالعراق

نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022



تعد نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول 2022 بالعراق من أكثر الكلمات البحثية التي يبحث عنها عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث يرغبون في معرفة الدرجات التي حصلوا عليها هذا العام، وذلك بعد انتهاء الامتحانات في محافظات العراق المختلفة دون حدوث أي مشكلات أو شكاوى، وقد أشارت العديد من المصادر أن نسبة النجاح هذا العام جيدة جدًا وذلك لقدوم الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط. نتائج الدورالاول بغداد ,الرصافة , الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين الكرخ الأولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الأولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ,السليمانية , واسط أربيل , دهوك , نتائج الدور الاول سادس ابتدائي

نتيجة السادس الابتدائي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي بالعراق للعام الدراسي 2021-2022 عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك من خلال إتباع النقاط التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات اختيار نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب المستعلم النقر على عرض النتائج ستظهر النتائج بعدها على الفور وقد تم رفع نتائج نتائج محافظة الكرخ ومحافظة الرصافة 1



نتيجة السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا

بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق من خلال موقع نتائجنا، وذلك عن طريق: تسجيل الدخول على موقع نتائجنا ( من هنا ) كتابة رمز التحقق المطلوب للتأكيد أنك لست روبوت النقر على تبويب نتائج الطلاب ثم تحديد الصف السادس الابتدائي 2022 كتابة الرقم الإمتحاني الخاص بالطالب أو الطالبة والتأكد من صحته وفي النهاية يتم النقر فوق زر الاستعلام عن النتيجة وسيتم ظهور النتائج على الفور



جدير بالذكر أنه تم عقد امتحانات السادس الابتدائي 2022 بالعراق وسط مجموعة مشددة من الإجراءات الإحترازية للمحافظة على سلامة الطلاب في ظل أزمة فيروس كورونا التي تشهدها جميع بلدان العالم المختلفة.