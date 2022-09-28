تراند اليوم : مباراة الاهلي مباشر الأن .. بث مباشر الاهلي والوداد مباراة الاهلي اليوم بث مباشر live يلا شوت يلا شوت الأهلي والوداد المغربي مباشر

مباراة الاهلي مباشر الأن بث مباشر الاهلي والوداد مباراة الاهلي اليوم بث مباشر live يلا شوت يلا شوت الأهلي والوداد المغربي مباشر ويفتتح ملعب الخامس بمدينة الدار البيضاء ابوابة وذلك من اجل استقبال مباراة من العيار الثقيل جدا تجمع بين الاهلي المصري ونظيرة الوداد الرياضي المغربي ، اليوم الاثنين الموافق 30 من شهر مايو لعام 2022 وذلك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2022 ذلك اللقاء الذي يشارك فية الفريق الأحمر بكل قوة وتركيز عالي جدا ، وهو يأمل في تحقيق اللقب والعمل علي أسعاد الجماهير في كافة المحافظات المصرية.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والوداد المغربي اليوم

يسعد الاهلي المصري في تحقيق اللقب للمرة الثالثة علي التوالي يأتي ذلك بعدما نجح الفريق في فوزة الموسمين الماضيين بقلب دوري الأبطال الافريقي علي حساب الزمالك بهدف دون رد الذي سجلة اللاعب الكبير قفشة ، واشتهر ذلك الهدف بأسم ” القضية ممكن ” بينما تمكن في تحقيق فوز غالي الموسم الماضي علي حساب نظيرة كايزرتشيفيز بنتيجة 3 / 0 ويرغب في عمل المستحيل من أجل الفوز علي الخصم المنافس الليلة ، والعمل علي الخروج باللقب ، علي الجانب الاخر نتحدث عن الفريق المنافس الوداد الذي يدخل اللقاء وهو يعلم مدي قوة الخصم المنافس بالنسبة لة ، لذلك سيضع المدير الفني العديد من التعديلات في التشكيل من اجل الفوز.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي اليوم ( قناة مفتوحة ) في نهائي دوري أبطال أفريقيا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي اليوم

تقوم مجموعة من القنوات بنقل مباراة الاهلي والوداد اليوم وهي :-

beIN Sports HD 3

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports Connect

beIN Sports 1 HD Premium

تردد قناة beIN Sports HD 3 الاهلي ضد الوداد المغربي

لكي تتمكن من مشاهدة مباراة الاهلي ضد الوداد المغربي اليوم ، يجب عليك ظبط تردد القناة التالي :-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.