تراند اليوم : الاهلي بث مباشر : الأهلي الآن بث مباشر الأهلي والوداد مباشر اليوم بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم

الأهلي الآن بث مباشر الأهلي والوداد مباشر اليوم بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم ويخوض الأهلي المصري تحدي قوي من نوعة عندما يواجة نظيرة الوداد الرياضي المغربي اليوم الاثنين الموافق 30 من شهر مايو لعام 2022 وذلك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، اللقاء القوي جدا الذي يشارك فية الفريق الأحمر بكل قوة وتركيز وهو يرغب في تحقيق الفوز والعمل علي أسعاد الجماهير ، خصوصا بعد أن نجح في خطف ذلك البطولة لموسمين علي التوالي ويرغب في خطف الموسم الثالث أمام الوداد الليلة.

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

يعد نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي من أقوي النهائيات التي ستلعب ، خصوصا وانة يجمع بين فريقين كبار وهو الأهلي المصري صاحب البطولات ، والوداد الرياضي المغربي الذي يدخل اللقاء وهو يرغب في الفوز لأ بديل عن ذلك ، والعمل علي تحطيم امال الشعب المصري ، ولكن الفريق الاحمر قد نشر عبر الصفحة الشخصية الخاصة بة علي الفيس بوك منشور يؤكد فية الرجوع الي مصر باللقب ، والعمل علي أسعاد الجماهير ، وكان فريق الاهلي قد نجح في حصد اللقب الموسم الماضي عندما تفوق علي فريق كايزرتشيفيز بثلاثية نظيفة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي اليوم

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يمكنك مشاهدة مباراة الاهلي والوداد المغربي بث مباشر عبر القنوات التالية ، والجدير بالذكر أيضا تنطلق صافرة الشوط الاول في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر.

تشكيلة الاهلي ضد الوداد المغربي اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر.