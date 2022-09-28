تراند اليوم : التيار الاردني الحر ينعى الشهيد الدكتور سعيد محمد سليم مسعود الشقيري

التيار الاردني الحر ينعى الشهيد الدكتور سعيد محمد سليم مسعود الشقيري

عمان-الخليج 365/

يتقدم رئيس التيار الاردني الحر / الاستاذ عرفات الخطيب وجميع أعضاء التيار الأردني الحر الحراك الشعبي ينعي ببالغ من الحزن والاسى ابننا الغالي الشهيد باذن الله تعالى الدكتور سعيد محمد مسعود ابو محمد

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى : 'وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون'.

اسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته و أن يربط على قلوب ذويه و ابنائه برباط الصبر و السلوان و ان يكتب لهم الاجر في صبرهم .

اللهم انر قبره ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر له واجعل اخرته خير من دنياه اللهم يا اله السموات والأرض يا خالقهما اللهم يا غفور يا رحيم ..

اغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنه وانزل السكينة على اهله والهمهم الصبر و السلوان اللهم وسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنه ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم اجعله يرى وجهك الكريم ويشرب من حوض نبينا شربة لا يضمىء بعدها ابدا ..

انا لله وانا اليه راجعون

عرفات الخطيب / رئيس التيار الاردني الحر