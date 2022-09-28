تراند اليوم : انشودة رفح حكاية فخر الصندوق الاسود .. يوتيوب رفح الصندوق الاسود حكاية فخر بجودة عالية

متابعات-الخليج 365/على أنين انشودة رفح حكاية فخر الصندوق الاسود أحيت حركة المقاومة الاسلامية حماس حفل انطلاقتها التاسعة والعشرين في رفح.

وصرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار، ببناء مستشفى في محافظة رفح، في القريب العاجل، يليق بتضحيات أهلها، جاء ذلك خلال كلمته في ذكرى انطلاقة "حماس الـ29" برفح اليوم الجمعة.

وبالإشارة إلى تكرار الحروب واستهداف الاحتلال للمنازل والمستشفيات، أكد الزهار على أن كتائب القسام في فلسطين سوف تضع حداً لهذا الوجود السرطاني الخبيث "الاحتلال" وتعيد لهذه الأرض وجهها المقدس المضيء.

ويذكر أن مدينة رفح تقع في أقصى جنوب السهل الساحلي الفلسطيني على الحدود الفلسطينية المصرية، وتبلغ مساحتها "55" ألف دونماً، ويبلغ عدد سكانها "225" ألف نسمة موزعين على "12" تجمعاً سكنياً، أبرزها: رفح المدينة، ومخيم رفح، وضاحية النصر، تل السلطان، وحي السلام، وخربة العدس، استشهد من أبنائها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة "500" مواطناً وأصيب "2200" آخرين.