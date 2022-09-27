تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر مصر وليبيريا بث مباشر مباراة مصر وليبيريا بث مباشر الآن

مباراة مصر ضد ليبيريا Egypt vs Liberia في مباراة ودية، حيث يحل منتخب ليبيريا ضيفًا علي ستاد برج العرب حيث سيلتقي مع منتخب مصر في المباراة الودية استعدادًا لمتابعة مشوارهما في تصفيات امم افريقيا اليوم الثلاثاء.

يستضيف المنتخب المصري نظيره الليبيري حيث سيلتقيا علي ستاد برج العرب في المباراة الودية الثانية، كانت آخر مباريات المنتخب المصري قبل هذه المباراة في مواجهة منتخب النيجر حيث تمكن محمد صلاح من تسجيل هدفين الي جانب هدف من مصطفي محمد بينما لم تتمكن النيجر من تسجيل اي اهداف ليفوز المنتخب المصري بنتيجة 3-0، كانت مصر قد حصلت علي ثلاث نقاط من المبارتين التي لعبتها في تصفيات الامم الافريقية حيث حقق المنتخب المصري الفوز في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة ايضًا، ولهذا سيسعي المنتخب المصري بقيادة روي فيتوريا الي تقديم افضل اداء ومتابعة تحقيق الانتصارات استعدادًا للسعي للفوز بالبطولة الافريقية.

مباراة مصر وليبيريا ليوم

علي الجانب الآخر، يأتي منتخب ليبيريا ضيفًا علي ستاد برج العرب حيث سيلتقي بالمنتخب المصري في المباراة الودية، كانت آخر مباريات منتخب ليبيريا قبل هذه المباراة في مواجهة النيجر حيث لم تسجل ليبيريا اي اهداف كذلك لم تستقبل شباكه اي اهداف ايضًا وبهذا انتهت المباراة بالتعادل 0-0، كان قبل ذلك قد بدأت ليبيريا مشوارها في تصفيات كأس الامم الافريقية بخسارة امام المنتخب المغربي حيث استقبلت شباك ليبيريا هدفين في مقابل عدم تسجيلها اي اهداف، واليوم سيلتقي المنتخب الليبيري بنظيره المصري حيث سيكون علي ليبيريا ان تقدم افضل اداء في هذه المباراة في مواجهة بطل افريقيا سبع مرات.

تشكيلة مصر المتوقعة ضد ليبيريا

بالنسبة الى تشكيلة منتخب مصر المتوقعة ضد منتخب ليبيريا اليوم الثلاثاء في المباراة التى ستقام على ارض ملعب برج العرب فمن المتوقع ان يلعب المنتخب المصري مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وفي خط الدفاع: علي جبر، أحمد حجازي، محمد حمدي، محمود علاء، وفي خط الوسط: إمام عاشور، عمر مرموش، تريزيجيه؛ اما في خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد مصطفى، مصطفى محمد.

تشكيلة ليبيريا المتوقعة ضد مصر

بالنسبة الى تشكيلة منتخب ليبيريا المتوقعة ضد منتخب مصر اليوم الثلاثاء في المباراة الودية فمن المتوقع ان يلعب منتخب ليبيريا مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: بويسون ويني، وفي خط الدفاع: سامبسون دوة، الأمير بالدي، جمال أراغو، جويل العجارين؛ وفي خط الوسط: بريم سومورو، أوسكار دورلي، أنسومانا كروماه، يواكيم أدوكور؛ اما في خط الهجوم: كباه شيرمان، أبو كمارة.