تراند اليوم : بث مباشر الامارات .. بث مباشر مباراة الامارات وفنزويلا بث مباشر الامارات ضد فنزويلا مباشر الآن

يلتقي منتخب الامارات نظيره منتخب فنزويلا في مباراة اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية، وسوف تقام مباراة اليوم علي ارضية ملعب وينر نيوستادت بالنمسا مستضيف مباراة اليوم، وسيسعي كلا من المنتخبين الي تحقيق الفوز في هذه المباراة خاصة المنتخب الاماراتي الذي سيرغب في انهاء سلسلة انهاء سلسلة الهزائم والعودة الي تحقيق الانتصارات.

مباراة الامارات ضد فنزويلا

ستلعب الإمارات وفنزويلا مباراة على ملعب وينر نيوستاد في مباراة ودية يوم الثلاثاء، حيث يأتي كلاهما من هزائم بنتيجة 1-0 في مباراتيهما الأسبوع الماضي، لقد تلقت الإمارات خسارة أمام باراجواي حيث سجل فابيان بالبوينا هدف الفوز في المباراة قبل أربع دقائق من نهاية المباراة، بينما ساعد هدف إيزاك جوهانيسون في الدقيقة 87 من ركلة جزاء أيسلندا على الفوز بنتيجة 1-0 على فنزويلا حيث أوقفت تلك الهزيمة سلسلة انتصارات فنزويلا التي استمرت في مباراتين، ايضًا لم يتأهل أي من المنتخبين لكأس العالم وسيستعدا من خلال مباراة يوم الثلاثاء لمواصلة الاستعدادات للعودة إلى المنافسة.

التقت الامارات ضد فنزويلا في مباراة واحدة فقط سابقة، وجاء لقاءهما الوحيد في مباراة ودية في أكتوبر 2018، حيث سجل لويس ماجو وأندريس بونس أهدافا سريعة في بداية الشوط الأول ليقود فنزويلا للفوز بنتيجة 2-0.

استدعى المدرب خوسيه بيكرمان 28 لاعباً لهذه المباريات الودية ضد أيسلندا والإمارات حيث يتصدر توماس رينكون بالإضافة إلى سالومون روندون وجوزيف مارتينيز تشكيلة المنتخب بينما سيغيب كريستيان كاسيرس وميغيل نافارو بسبب الإصابات.

ستشهد مباراة يوم الثلاثاء لقاء منتخبين كافحا من أجل تقديم اي اداء جيد وسيتطلع كل منهما لتحقيق فوز كبير، وقد تكون هذه المباراة قليلة الاهداف حيث شهدت كل من آخر أربع مباريات لفنزويلا تسجيل هدفًا واحدًا فقط، ايضًا يعتبر منتخب فنزويلا مرشحًا بشكل بسيط للفوز بهذه المباراة بفارق ضئيل بالإضافة إلى الحفاظ علي شباكه نظيفة.

تشكيلة الامارات المتوقعة ضد فنزويلا

من المتوقع ان يبدأ منتخب الامارات مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: خالد عيسى.

وفي خط الدفاع: عبد العزيز حسين، محمد العطاس، خليفة الحمادي، خالد ابراهيم.

وفي خط الوسط: علي سالمين، حارب سهيل، عبد الله رمضان، ماجد راشد، كايو كانيدو.

وفي خط الهجوم: علي مبخوت.

تشكيلة فنزويلا المتوقعة ضد الامارات

بينما منتخب فنزويلا فمن المتوقع ان يدخل مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: جويل جراتيرول.

وفي خط الدفاع: ناهويل فيرارسي، كريستيان لاروتوندا، كريستيان ماكون، جيفرسون سافرينو.

وفي خط الوسط: توماس رينكون، جون موريللو، إيفرسون مارتينيز.

وفي خط الهجوم: جوسوا جارسيا، سالومون روندون، يوهان كومانا.