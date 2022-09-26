تراند اليوم : تفسير حلم السمك الكبير

تفسير حلم السمك الكبير الذي يراه الكثير من الحالمين في المنام في الاونة الاخيرة، واصبح الجميع يحاول الحصول على ما يؤول اليه هذا الحلم وما يحمل في المنام للانسان الحالم، وهل فيه الخير ام الشر، فقد وردت العديد من التفاسير حول حلم السمك الكبير في المنام حسب شيوخ التفسير كالنابلسي وابن سيرين، فهم الشيوخ الذين قادرون على تفسير حلم السمك الكبير في المنام، وقد اصبح الكثير من المفسرين للاحلام يعتمدون على الكتاب والسنة وايضا على كتب التفسير، هذا الامر الذي يبين اهتمامهم الكبير في التعرف على كل ما يؤول اليه مثل هذا الحلم، لهذا سوف نقوم بنشر تفسير حلم السمك الكبير في المنام، وما يؤول اليه من الخير او من الشر .

تفسير حلم السمك الكبير في المنام

السمك الكبير في المنام يحمل العديد من الدلالات المهمة والتي يجب علينا ان نهتم بها جيدا، حسب ما قاله شيوخ التفسير، كما انه من المهم التعرف على جوانب الحلم لكي نستطيع التفسير بالشكل المناسب، وسوف نورد هنا اهم ما قاله شيوخ التفسير في كتبهم عى الحلم بالسمك الكبير في المنام، من اجل التعرف على ما يحمل من خير او من شر .

(ومن رأى) أنه يصيد سمكاً في وعاء كدر فإنه لا خير فيه على أي حال يراه فإن رأى أنه يصيد سمكاً في الماء فإنه يسمع كلاماً يفرح به. –

(ومن رأى) أنه يصطاد سمكاً كباراً فإن ذلك يدل على منفعة وخير ومن يصطاد سمكاً صغاراً دل ذلك على ذهاب اللذة والمنفعة والسمك اللين القشر دليل خير لمن يريد الخديعة فيختفي أمره ويأخذ أموال الناس بمكر ويدل في سائر الناس على تعقد أمورهم وإبطائها ويدل على إبطاء الأعمال ورخاوتها والسمك الذي يسمى بنياً دليل خير لمن أراد أن يشارك الآخر والسمك الذي ليس له قشر وكل ما كان من ذلك الجنس طويلاً يدل على أعمال باطلة وتعب ورجاء لما لا يتم لأنها تزلق من الأيدي والسمك الذي يكون في العيون دليل خير يسير وإن رأى الإنسان سمكاً ميتاً في داخل البحر فإنه دليل رديء وهو خاصة يدل على رجاء لا يتم. –

(ومن رأى) سمكاً حياً ورأى أنه يأخذه من الماء أو غيره فيأكله فإنه دليل منفعة. –

(ومن رأى) سمكة في فراشه فإنه دليل رديء لمن يسير في البحر ولمن كان مريضاً فالسائر في البحر شدة تصيبه والمريض يشتد وجعه بالرطوبات ومن اصطاد السمك من ماء كدر أصابه هم شديد. –

(ومن رأى) أنه يأكل سمكاً حياً بلغ الملك وإن رأى أنه يصطاد سمكاً من ماء صاف فإنه يرزق رزقاً وإن ولد له ولد كان سعيداً والمالح منه إصابة غم من ملوك. –

تفسير رؤية السمك الكبير في الحلم

يحمل حلم السمك الكبير في المنام الكثير من الدلالات والتفاسير الخاصة برؤية السمك في المنام، هذا الامر الذي يبرز الكثير من الامور التي يمكن بها التعرف على اهم التفاسير، لهذا نضع بين ايديكم ما قاله المفسرين من اهل التفسير وكتبهم التي وصلتنا.