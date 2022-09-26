تراند اليوم : برشلونة مباشر .. ماتش برشلونة مباشر مشاهدة بث مباشر ماتش برشلونة وفياريال بث مباشر برشلونة اليوم مباشر الان

يلتقي كلا من نادي برشلونه ونادي فياريال بمواجهة جديده تجمعهما بالجوله الختاميه الثامنه والثلاثون من عمر الدوري الاسباني اليوم الاحد في تمام الساعه العاشره مساء بتوقيت القاهره .

يحتل نادي برشلونه ونادي الثاني ووصافة الدوري الاسباني لهذا الموسم برصيد ٧٣ نقطه بفارق ١٣ نقطه عن صاحب الصداره واللقب النادي الملكي ريال مدريد ويسعي الان لانهاء الموسم بشكل قوي يشرفه امام جماهيره .

بينما احتل نادي فياريال المركز السابع في ترتيب الدوري الاسباني برصيد ٥٦ نقطه نتيجه الفوز في ١٥ مباراه والتعادل ١١ مباراه اخري خلال هذا الموسم من الدوري الإسباني .

يسعي بكل قوته لختام الموسم بشكل قوي ونتيجه مرضيه له وللاعبيه وجماهيره فيستعد للمواجهة بقوه .