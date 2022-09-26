تراند اليوم : فيديو زينب الموسوي .. فيديو زينب الموسوي بالغلط كامل بدون حذف

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف فيديو زينب الموسوي مع زوجها في تسريب أثار جدلاً واسعاً في العالم العربي.

تصدرت الإعلامية الكويتية الشهيرة زينب الموسوي حديث نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بالكويت، بعد أن تداول الرواد فيديو زينب الموسوي مع زوجها كامل، حيث حصد ملايين المشاهدات في الساعات القليلة الماضية منذ طرحه علي منصة بث الفيديوهات، وسنذكر لكم كافة التفاصيل حول مقطع زينب الموسوي المسرب مع زوجها في هذا التقرير.

من هي زينب الموسوي

ولدت زينب الموسوي بالعاصمة الكويت وتبلغ من العمر 33 عاماً، وتخرجت من كلية الإعلام وهي إعلامية كويتية حصلت علي الشهرة واللمعان بين نجوم الفن والإعلام الكويتيين، وقد تزوجت من الفنان الكويتي البارز شهاب جوهر بحفل زفاف أسطوري حضر به كوكبة من نجوم الفن والمجتمع في الكويت، ولد يوم 30 ديسمبر عام 1977م.

وتعمل زينب كناشطة إجتماعية وكاتبة وتحرص دائما علي المشاركة في الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات الكويتية، وتلعب دورا هاما في المبادرات التنموية والإجتماعية، كما أنها تحفز الإبداع والتوعية التي تساهم في تطوير الشباب والفتيات.

واشتهرت الموسوي كثيرا وذاع صيتها بسبب طلاقها من شهاب جوهر، حيث أعلنت زواجها الجديد بمنشور تفاعل معه عدد كبير من النشطاء علي مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: ” يارب ارحمني الصبر.. لقد أجبر الله قلبي علي الإنكسار.. الحمد لله وشكرك يا الله”.

فيديو زينب الموسوي مع زوجها كامل

نشرت زينب مقطع فيديو قصير مع زوجها عبر حسابها الرسمي علي سناب شات، وقد أكدت علي أنه تم نشره بالخطأ، وحذرت من نشر أو تداول المقطع المحذوف عبر شبكات التواصل أو مواقع رفع الفيديوهات، كما هددت بأنها ستطارد كل من يتداول مقطع زينب الموسوي المسرب كامل بشكل قانوني.

وشددت علي أن كل من يبحث فيديو فضيحة زينب الموسوي المسرب مع زوجها سيقع تحت طائلة القانون، لأنها لن تتهاون في حقها علي الإطلاق، وناشدت متابعيها بعدم تتبع الانباء والشائعات المتداولة بشأنها عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ناشطين، نشرت زينب مقطع فيديو على حسابها الرسمي، لكن سرعان ما تمت إزالته بعد أن أكدت أنه تم نشره عن طريق الخطأ ودعت الجميع إلى التوقف عن نشره فيديو زينب الموسوي مع زوجها كامل تويتر زينب الموسوي زوجة شهاب جوهر، ولدت في العاصمة الكويتية ودرست في مدرسة الإعلام.

بالإضافة إلى ذلك، لعبت زينب الموسوي دورًا أساسيًا في المشاركة في العديد من المبادرات التنموية والتوعوية والإبداعية لتزويد الشباب والشابات بالموارد البشرية. وجعها وحزنها: “يا رب ارحمني الصبر .. اللهم اجبر قلبي على الانكسار. صلاتك لي . الحمد لك، الحمد الله”. ى مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر ، فيسبوك ، انستجرام” ، حيث نشرت زينب الموسوي فيديو عبر حسابها على منصة سناب شات ، ثم حذفته وعلقت بأن الفيديو تم تنزيله بالخطأ ، وأكدت على الناس عدم تحميله و ينشره ، وأنه ستلاحقهم قضائيا بالعدالة بكل من ينشره، وتفاصيل كثيرة سنتعرف عليها من خلال هذه المقالة.

من هي زينب الموسوي ويكيبيديا

زينب الموسوي مقدمة تلفزيونية كويتية شهيرة وكاتبة وناشطة ومدونة اجتماعية. حيث ولدت وترعرعت في دولة الكويت ولا تزال تقيم في العاصمة مدينة الكويت حتى هذا الوقت. ي شار إلى أنها تخرجت من كلية الإعلام وحصلت على تقدير عالي في قسمها ، لتصبح من أشهر الصحفيات في الفضائيات ، بالإضافة إلى مشاركتها في تقديم عدد من البرامج المهمة، كما درست قسم التصميم الداخلي. فيديو فضيحة زينب الموسوي السيرة الذاتية زينب الموسوي بدءًا من المحادثة ، نذكر أبرز الحقائق عنها في سيرتها الذاتية: الاسم الكامل: زينب علاء الموسوي. الاسم بالانجليزي: زينب الموسوي.

مكان الميلاد: ولدت في دولة الكويت. الإقامة: يقيم في دولة الكويت. الجنسية: دولة الكويت. الجنسية: الجنسية الكويتية. العرق: عربي. الدين: يعتنق الإسلام. الطائفة: الشيعة. المؤهلات العلمية: بكالوريوس – كلية الإعلام – درس التصميم الداخلي. اللغة الأم: العربية. اللغات الثانوية: اللهجة الكويتية – الإنجليزية. المهنة: صحفي ومذيع وناشط ومدون اجتماعي. سنوات النشاط: غير محدد. الحالة الاجتماعية: متزوج. عدد الاطفال: 4 اطفال.

فيديو زينب الموسوي قصة فيديو زينب الموسوي ومن الأخبار التي انتشرت بالصور الكبيرة مؤخرا طلاق الفنانة الكويتية شهاب الجوهر من زوجته زينب الموسوي بعد زواجهما الطويل. تزوج الفنان شهاب الجوهر في سن مبكرة استجابة لرغبة والدته التي اختارت بنفسها زوجته زينب الموسوي التي أنجب منها أربعة أطفال ، بنت واحدة وثلاثة أولاد. والظاهر علاقتهما الزوجية كانت جيدة ، إذ ظهرت زينب الموسوي في بعض الفيديوهات ، تشكر زوجها شهاب الجوهر لدعمها في مسارها التعليمي. وتحدثت العديد من وسائل الإعلام عن التفاصيل المثيرة للجدل ، والتي حظيت بشهرة واسعة وعالية. من خلال تضمين المجالات التي يمكن تمييزها والعمل على تضمين المجالات التي تعبر عن الفضيحة المنسوبة إلى الصحفية الكويتية الشهيرة زينب الموسوي.

والتي انتشرت على نطاق واسع من خلال الشبكات الاجتماعية. منصات الآن. والآن يمكنكم مشاهدة فيديو فضيحة الإعلامية الكويتية زينب الموسوي مباشرة من هنا.

فيديو فضيحة زينب الموسوي من هو زوج زينب الموسوي يذكر أن الإعلامية الكويتية زينب الموسوي ، متزوجة حاليا من الشاب الكويتي الشهير عبد الله العمر. يشار إلى أنها لم تفصح عن أي معلومات عنه سواء كانت تتعلق بمهنته أو بأسرته وما شابه ذلك عمر هو زوجها الثاني. منذ أن كانت متزوجة سابقًا من الفنانة الشهيرة شهاب جوهر ، التي أنجبت لها أربعة أطفال وثلاث بنات وولدًا. وانفصلت عنها وأعلنت زواجها من الفنانة الكويتية إلهام الفضالة شاركت في مسلسل أمينة حاف الجزء الأول والثاني.

تعليق زينب الموسوي على زواج شهاب جوهر كما كسرت زينب الموسوي الزوجة الأولى للفنان الكويتي شهاب جوهر صمتها ، حيث بعثت برسالة مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها على قمة الانهيار بسبب طلاقها من زوجها شهاب جوهر. لقد لعقته كثيرًا لأنها أحبته كثيرًا والرسالة كالتالي: (يا رب ارحمني الصبر ودعت الله بالكلام اللهم اجبر قلبي المكسور كما طلبت من متابعيها الدعاء لها). وانتهت الجملة بكلمات (شكرا لكم ، وشكراً يا الله) ، إذ اعتبر متابعو زينب أن رسالة الفيديو هذه عبرت عن حجم الانهيار الذي تعيشه اليوم بعد طلاقه من شهاب تحبه كثيرًا.