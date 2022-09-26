تراند اليوم : ماهي فوائد الشمام لصحتك ؟

ماهيه فوائد الشمام لصحتك ؟؟

وكالات-الخليج 365

1- الوقاية من السرطان:

يعد الكانتلوب من المصادر الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، بما فيها البيتا كاروتين. و تعد الكارتونيات من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم باستمرار. كما أنه مصدر جيد لفيتامين “أ”. و ثبت أيضاً أنه أحد مضادات الأكسدة القوية. وقد تم ربطه بتقليل أنواع مختلفة من السرطانات. وتعمل المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الكانتلوب كمضادة للورم. وبصفة عامة نظراً لاحتواء الكانتلوب على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي تقاوم السرطان وتحمي من الجذور الحرة.

2- تدعيم صحة الجهاز المناعي:

وإضافة إلى البيتا كاروتين والمواد الكيميائية النباتية التي يحتويها الكانتلوب، والتي تساعد في القضاء على الجذور الحرة، توجد أيضاَ كمية كبيرة من فيتامين “سي” الذي يقاوم أثر الجذور الحرة ويمثل خط دفاع عن الجهاز المناعي. كما يحفز فيتامين “سي” على إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقوم بتدمير البكتريا الخطيرة والفيروسات وغيرها من المواد السامة. لذلك فإن الكانتلوب يمكن أن يساعد في الحماية من البرد و الإنفلونزا

3- صحة الجلد:

تعمل البيتا كاروتين كمضاد قوي للأكسدة والتحفيز على نمو الخلايا الجديدة والتخلص من الخلايا الميتة. وحماية الجلد من السموم والأضرار التي تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على الجلد. و أحياناً يتم استخدام كريمات فيتامين “أ” للحماية من التهيج والاحمرار نظراً لأن له خصائص مهدئة.

4- صحة العين:

تعد الكاروتينات من العناصر المفيدة لصحة العين وذلك لأنها تحمي العين من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين (الضمور البقعي). كما أن فيتامين “سي” الموجود في الكانتلوب مفيد جداً لصحة العين.

5- تقليل التوتر و القلق:

يعد البوتاسيوم أحد العناصر الأساسية الموجودة في الشمام ويعمل على استرخاء الأوعية الدموية، تقليل ضغط الدم و ذلك لأن ضغط الدم المضطرب يمكن أن يؤدي إلي الإجهاد. ويحفز الجسم على إفراز هرمون الإجهاد “الكورتيزول”. كما يزيد البوتاسيوم من تدفق الدم والأوكسجين إلى الدماغ، وذلك يؤدي إلى زيادة الشعور بالاسترخاء بالإضافة إلى الحد من هرمونات التوتر، ما يقلل من القلق ويساعد على الاستمتاع بحياة صحية.

6- مفيد لمرضى السكري

تشير الدراسات المبكرة بأن الكانتلوب يساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي ومقاومة الأنسولين وهذا يعني أنه يعمل علي تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع زيادة مستويات السكر. وقد تبين أيضاً أنه يقلل من الإجهاد التأكسدي على الكلى و بذلك يمنع العديد من الأمراض المرتبطة بالكلى.

7- علاج التهاب المفاصل:

كما ذكرنا من قبل فإن المواد الكيمائية النباتية تعمل علي الحد من الالتهابات وهذا يعني بأن تناول كمية مناسبة من الشمام في النظام الغذائي يساعد في منع الإجهاد التأكسدي علي المفاصل و العظام و بالتالي التقليل من الالتهابات. وقد يؤدي الالتهاب المزمن إلى التهاب المفاصل. لذلك تأكد من إضافة كمية كافية ومناسبة من الشمام إلى نظامك الغذائي.

8- تحسين عملية الهضم:

يحتوي الشمام على كمية عالية من الألياف الغذائية، وهي عنصر أساسي لتحسين حركة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي. لذلك يمكنك تناول كميات كافية من الألياف لتقليل الإمساك و تنظيم حركة الأمعاء بصورة أفضل. كما أن الشمام يساعد في تحسين صحة القولون والحماية من خطر انسداد القولون والحماية من سرطان القولون وسرطان المستقيم وسرطان الأمعاء.

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