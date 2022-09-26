تراند اليوم : فيديو جازيكا افير .. فيديو جازيكا افير كامل بدون حذف

فيديو جازيكا افير وظهر مقطع فيديو للفنانة Jasica Affair على جميع منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية والذي أثار الجدل بين الناس. حيث يظهر فيه أمرأه ربما تحمل الجنسية الأمريكية بناء على اللهجة التي تتحدث بها في هذا الفيديو كما أن المقطع مدته لا يتجاوز دقيقة واحدة لكن ما قالته هذه الفتاة ترجح بأنها ليست من أمريكا. وبالتالي كتب البعض في التعليقات أنها ليست أمريكية بل روسية أو أوكرانية أو ربما أنها من دول أوروبا الشرقية لكنها تتحدث الإنجليزية باللهجة الأمريكية لكن مظهرها لا بدل علي أنها أمريكية على الإطلاق، وأحدث هذا المقطع ضجة كبيرة على نطاق واسع بالإضافة إلى أنه تم حذفه من علي اليوتيوب عدة مرات ولكن وسرعان ما تم تحميله مرة أخرى من قبل المستخدمين.

مقطع فيدو فضيحة جازيكا افير… ما الحكاية

Jessica Affair هي فنانة أمريكية تبلغ من العمر 47 عامًا ظهرت في ذلك المقطع الذي أحدث ضجة كبيرة مع رجل أعمال مشهور في الولايات المتحدة في مشهد غير أخلاقي، ومن المرجح أنه تم نشر هذا المقطع دون علمهما بذلك ليتم ابتزازهم به ليقوم من نشرة بالحصول على أموال أو ما شابه ذلك، انتشرت قصة هذه المرأة وأثارت ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة وإن جازيكا كانت على علاقة بإحدى أشهر الشخصيات الفنية. مقطع فيدو فضيحة جازيكا افير… ما الحكاية

من هي جازيكا افير

تعمل Jazkia Affair في مجال الغناء في أمريكا وقد حققت العديد من النجاحات والإنجازات الهامة في مجال الغناء، تبلغ من العمر 47 عامًا ولدت في 13 يونيو 1985 م مما يجعلها واحدة من أشهر الفنانين في الولايات المتحدة الأمريكية،هذه الشهرة الكبيرة زادت من ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث أنها لديها قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا في العالم العربي والتي دفعت الكثير من الناس لمعرفة تفاصيل حياتها ودينها واتضح فيما بعد أنها مسيحية.