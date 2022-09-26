تراند اليوم : بث مباشر برشلونة الان .. بث مباشر برشلونة وفياريال بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر برشلونة اليوم مباشر

ننقل لكم في بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر يلا شوت barcelona vs villarreal في الدوري الاسباني ، يستضيف نادي برشلونة مساء اليوم الاحد خصمه فريق فياريال ضمن مواجهة الجولة الاخيرة من الموسم الحالي في الدوري الاسباني ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر ، وتقام اليوم المباراة على ارضية ملعب كامب نو مستقبل عليه برشلونة المواجهة الاخيرة له في الموسم.

فريق برشلونة انهي الموسم الحالي في الدوري الاسباني في المركز الثاني برصيد حاليا 73 نقطة بفارق كبير عن المتصدر وصاحب اللقب فريق ريال مدريد ، واخر مباراة لعبها برشلونة قبل مواجهة اليوم تعادل فيها في الجولة قبل الاخيرة خارج ملعبه من امام خصمه فريق خيتافي والتي انتهت بدون اهداف ، وسوف يدخل اليوم المباراة في الإياب والجولة الاخيرة من اجل انتصار على ارضه امام فياريال.

فيما على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق فياريال المباراة ضيفا خارج ملعبه امام برشلونة في مباراة الدور الثاني من الدوري الاسباني في اخر مواجهة للفريق في الموسم الحالي ، واخر مباراة لعبها نادي فياريال قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق ريال سوسيداد والتي قد خسر فيها على ارضه بهدفين مقابل هدف ، وحاليا الفريق هو صاحب المركز السابع في جدول الترتيب للموسم الحالي.