تراند اليوم : بث مباشر الهلال .. بث الهلال والاتحاد بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد اليوم مباشر

كشف رامون دياز، عن تشكيلة الهلال أمام الاتحاد السعودي اليوم الاثنين 23 مايو في الجولة 27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2021-2022.

تشكيلة الهلال السعودي في مباراة اليوم ضد الاتحاد في الدوري السعودي

لن يتنازل دياز عن فرصة إيقاف قطار الاتحاد وتضييق الخناق عليه في صراع التتويج بلقب الدوري السعودي.

يبحث الزعيم عن أهم انتصار في الموسم الحالي والذي سيمنح الفريق فرصة كبيرة في المنافسة على البطولة بعد خسارة كأس الملك أمام الفيحاء.

يحتاج الهلال إلى رفع رصيده إلى 58 نقطة وتقليث الفارق مع الاتحاد إلى 3 نقاط فقط قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

نجح الزعيم في الفوز على الاتحاد في لقاء الذهاب بنتيج 2-1، ويجب عليه تكرار ذلك اليوم.

وجاءت تشكيلة الهلال حسب اختيارات المدرب البرتغالي في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ جامغ هيون سو ــ علي البليهي ــ ياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالله عطيف ــ سلمان الفرج ــ ميشيل ديلجادو

خط الهجوم: أوديون إيجالو ــ سالم الدوسري ــ موسى ماريجا