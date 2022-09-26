تراند اليوم : فيديو البنت المنتشر في العراق .. مقطع فيديو البنت المنتشر في العراق كامل

فيديو البنت المنتشر في العراق ،تصدر مقطع البنت العراقية المنتشر كامل منصات التواصل الإجتماعي في العراق، واثار جدلا واسعا بين النشطاء الذين تملكتهم مشاعر الغضب والأسي لما شاهدوه بالمقطع الخادش للحياء، فقد بدأ المقطع المنتشر بظهور شابة عراقية اثناء نومها علي السرير ويقوم احد الأشخاص بمداعبتها، وهو يلتقط لها فيديو بكاميرا هاتفه، والأكثر غرابة انه قد نشر مقطع بنت العراق الفاضح علي منصات بث الفيديوهات والسوشيال ميديا.

ويذكر أنه بعد مشاهدة فيديو فضيحة البنت العراقية قد أوضح بعض المتابعين، انها يبدو عليها آثار التخدير وعدم الشعور والتركيز، واتهموا الشخص المرتكب لهذا التصرف المشين أنه قد قام بوضع مخدر لها في الطعام أو المشروب الذي تناولته، لتظهر بتلك الهيئة، ويستطيع تصويرها وبث المقطع المنتشر في العراق كامل.

فيديو البنت العراقية الذي انتشر

وأكد رواد مواقع التواصل أن مثل تلك المقاطع الغير أخلاقية تساهم في نشر الفسق والفجور بين الشباب والفتيات، وتساعد علي نشر الرذيلة وهدم القيم والمعايير في المجتمع العراقي الرشيد، فيما طلبوا من جهات الشرطة والسلطات المختصة بفحص فيديوهات الإنترنت بسرعة معرفة هوية البنت العراقية المنتشرة، وتحديد الشاب الذي ظهر معها مقطع البنت اللي انتشرت في العراق كامل تليجرام.

ويرغب العديد من المواطنين العراقيين في تقديم أصحاب مقطع البنت المنتشر في العراق كامل علي تويتر، إلي المثول إلي الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة، ومعرفة إذا كان فيديو فضيحة بنت العراق المنتشر كان بإرادتها أم انه كان مكيدة وتحت تأثير البنج أو المخدرات.

مقطع البنت العراقية اللي انتشر في العراق

ويذكر أن مقطع البنت العراقية الذي انتشر قد شهد تطورا ملحوظا في تداوله علي السوشيال ميديا، حيث علق عليه مئات الآلاف من المغردين عبر منصة التدوينات القصيرة تويتر، فيما يتابعون ايضا معرفة حقيقة القبض علي البنت العراقية صاحبة مقاطع الفيديوهات المنتشرة.