تراند اليوم : الزمالك مباشر .. الزمالك مباشر اليوم ماتش الزمالك مباشر الان بث مباشر الزمالك واسوان بث مباشر ماتش الزمالك واسوان مباشر الآن

ننقل لكم في لفتة بث مباشر مباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كاس مصر على ملعب المقاولون العرب، ويخشى الزمالك من صحوة أسوان العائد للدوري الممتاز، خاصة فى بطولة كأس مصر التي يطلق عليها بطولة المفاجآت، كما أن الزمالك له تاريخ طويل مع هذه المفاجآت.

أعلن أحمد مصطفي بيبو، المدير الفني لفريق أسوان، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في لقاء نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، والتي ستقام في التاسعة مساء اليوم، على ملعب المقاولون للعرب.

وضم تشكيل أسوان كلا من:

خالد وليد في حراسة المرمي.

فى الدفاع أحمد دحروج - أحمد كاستيلو - محمد العشرى - أحمد بلية.

فى الوسط.. الحسين سمير - مصطفي عناني - محمد رزق - أحمد خالد.

فى الهجوم.. محمد جدو - محمود صلاح.

بينما يضم تشكيل الزمالك كل من : في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمود علاء-محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش-أحمد فتوح- حازم إمام.

في خط الوسط: إمام عاشور- محمد أشرف روقا- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد زيزو.

في الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري وعمر السعيد وإسلام جابر.