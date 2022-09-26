تراند اليوم : برشلونة بث مباشر.. بث مباشر برشلونة الان برشلونة مباشر الان مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر برشلونة الان

مباراة برشلونة ضد فياريال Barcelona vs Villarreal في الدوري الاسباني، حيث يحل فريق فياريال ضيفاً على ارض ستاد الكامب نو في مواجهة فريق برشلونة في المباراة من الجولة الثامنة والثلاثون للدوري الاسباني يوم الاحد.

يحتل فياريال المركز السابع وعليه ان يقدم افضل ما لديه للخفاظ علي ذلك المكان لأنه يتقدم بنقطة واحدة فقط على أتليتيك بلباو الذي يواجه أيضًا مباراة صعبة في مواجهة إشبيلية يوم الأحد، من ناحية أخرى ، لا نعتقد أن وجود الدافع لفريق فياريال فقط هو ما سيجعله يقدم اداء افضل في هذه المباراة من اجل الحصول علي مكان في تصفيات الدوري الأوروبي الموسم المقبل، فقد لغب فريق فياريال مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر وكان على وشك التغلب على ليفربول هناك، ولكن أضاع الفريق بقيادة أوناي إيمري فرصة للتأهل المباشر الي الدوري الأوروبي العام المقبل بخسارة بنتيجة 1-2 على أرضه أمام غريمه ريال سوسيداد نهاية الأسبوع الماضي، هذا هو السبب في أننا لا نتوقع ان نري فياريال يحصل على اي نقاط من زيارته إلى الكامب نو حيث سيكون برشلونة متحمسًا لتحقيق الفوز في المباراة النهائية لهذا الموسم علي ارضه، لقد كان موسم مخيب للآمال بشكل عام لبرشلونة ، لكننا رأينا بعض التحسينات في الفريق تحت قيادة تشافي والفوز في الحولة الاخيرة يمكن أن يساعده في تحسين الصورة العامة للفريق.

مباراة برشلونة وفياريال اليوم

نادرًا ما قدم فياريال أداءً جيدًا أمام برشلونة، وسيدخل برشلونة إلى هذه المباراة بعد فوزه بأربعة مباريات متتالية على فياريال، لقد سجل برشلونة هدفين على الأقل في كل من المباريات العشرة السابقة ضد فياريال.

نتوقع أن يتألق برشلونة في الجولة الاخيرة من الموسم أمام جماهيره حيث لا شك في أن نجومه سيكونون متحمسين لتحقيق فوز قوي على فياريال في كامب نو لهذا نتوقع فوز برشلونة بفارق هدفين او اكثر.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد فياريال

بالنسبة الى تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد فريق فياريال اليوم الاحد في المباراة التى ستقام على ارض ستاد الكامب نو فمن المتوقع ان يلعب برشلونة المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: تير شتيجن، وفي خط الدفاع: داني ألفيس، رونالد أروجو، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا، وفي خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بابلو جافيرا، اما في خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، بي.أوباميانج، فيران توريس.

تشكيلة فياريال المتوقعة ضد برشلونة

اما بالنسبة لتشكيلة فياريال المتوقعة ضد فريق برشلونة في المباراة يوم الاحد من الجولة الثامنة والثلاثون للدوري الاسباني فمن المتوقع ان يدخل فريق فياريال المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: جيرونيمو رولي، وفي خط الدفاع: سيرج أورييه، راؤول ألبيول، باو توريس، بيرفيس إستوبينان، وفي خط الوسط: دانيال باريجو، إتيان كابوي، فرانسيس كوكلين، اما في خط الهجوم: صامويل تشوكويز، بولاي ديا، جيوفاني لو سيلسو.