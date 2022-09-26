تراند اليوم : ماتش الاهلي مباشر .. ماتش الاهلي اليوم بث مباشر الان مباراة الأهلي اليوم بث مباشر .. ماتش الاهلي وانبي بث مباشر ماتش الاهلي يلا شوت

الأهلي مقابل إنبي مقابل الأهلي بث مباشر مباراة فريق إنبي مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة. اللعبة التي كان من المقرر أصلا أن يتم تأجيلها هذا الأسبوع بملعب الأعمال ومن المقرر أن تُذاع المباراة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز حصريا على قناة أون تايم سبورت، مع تعليق صوتي ووصف تفصيلي للمباراة باللغة العربية، وعبر موقع البيان نيوز سنعمل علي توفير البث المباشر لمباراة الاهلي ضد انبي اليوم بجودة عالية.

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لعب إنبي 18 مباراة حتى الآن في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لكن الفريق لم يفز سوى بخمسة من أصل 18 مباراة حتى الآن، وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة في تسع مباريات. الوقت. من خسر الفريق ومن بين هؤلاء، في أربع مباريات، توقف رصيد الفريق عند 24 نقطة، وهو المركز التاسع في ترتيب أندية الدوري الممتاز المصري، ويتساوى مع غزل المحلة في النقاط، لكن أفضل في الأهداف.

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أما عن فريق الأهلي المصري، فقد خاض الدوري المصري الممتاز 15 مباراة حتى الآن هذا الموسم، وفاز في 10 مباريات، وكان التعادل في 4 مباريات هو النتيجة الحاسمة. بينما الفريق هُزم في مباراة توقف ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري الممتاز المصري برصيد 34 نقطة خلف الزمالك والهرم