تراند اليوم : تعرف على فوائد ومدي  تأثيره على الصحة

تعرف على فوائد ومدي تأثيره على الصحة

الصحة- الخليج 365

الخيار يتميز باحتوائه على كميات كبيرة من الماء، وانخفاض سعراته الحرارية، غير أنه غنيًا بالفيتامينات والمعادن، كما ويعد مصدرًا للألياف الغذائية.

أ الفوائد الصحية للخيار:

1_ الفوائد الجمالية: مفيد للشعر والبشرة:

يساعد الخيار على ترطيب وتطهير البشرة وتلطيفها ويناسب مختلف أنواع البشرة من دهنية وجافة ومختلطة.

يساهم في مكافحة علامات الشيخوخة عن طريق محاربة الجذور الحرة وترطيب البشرة وإعادة الحيوية لها.

يتم استخدام قشور الخيار في علاج حروق الشمس وتخفيفها.

يتم استخدام شرائح الخيار لعلاج انتفاخ العيون وإزالة السواد من تحتها وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة ومواد مكافحة للالتهابات تعمل على تخفيف الانتفاخ وإزالته.

يدخل في تركيب كريمات تفتيح البشرة وإغلاق المسامات.

يستخدم الخيار للعناية بالشعر لاحتوائه على السيليكون والكبريت واللذان يساعدان على تحفيز نمو الشعر.

احتواء الخيار على السيلكون يساعد على تقوية العظام والأظافر ومنع ترققها وتكسرها.

2_ الفوائد الصحية للخيار

يُساعد الخيار على المُحافظة على صحّة القلب، والأوعية الدمويّة، حيث إنَّه مصدر غني بالألياف، خاصّة قشرته الخارجية.

الوقاية من السكري: حيث إنَّه يحتوي على مركَّبات نباتيّة، والتي تساعد على خفض مُستويات السكّر في الدم، كما أنَّه يُساعد على تنشيط إفراز الأنسولين، وتنظيم عمليّة التمثيل الغذائيّ لسُكّر الدم.

عند محاولة تجنب مرض السكري، من الأفضل البدء في ضبط نظامك الغذائي أي تجنب الكربوهيدرات عالية المعالجة، وتجنب المشروبات السكرية، واللحوم الحمراء، وفق هيئة هارفارد للصحة.

إنقاص الوزن: يساعد هذا الغذاء الصحي في إنقاص الوزن بشكل مثالي، فكوب واحد من شرائح الخيار أي ما يعادل حوالي 250 غراما لا يحتوي سوى على 16 سعرة حرارية، ويشعرك بالامتلاء نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، مما يجعله وجبة خفيفة رائعة لأي شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن.

يقي من السرطان: يحتوي الخيار على مجموعة من المُركَّبات النباتيّة التي تُساعد على تقليل خَطر الإصابة بالسرطان، وذلك عن طريق مَنع نموِّ الخلايا السرطانيّة، وانتشارها.

الوقاية من النزيف الشديد: يعتبر الخيار مصدراً جيداً لفيتامين ك ، وهو عُنصرا ضروري لتنشيط البروتينات المسؤولة عن عمليّة تخثُّر الدم، والوقاية من النزيف الشديد بعد التعرُّض للجروح، والوقاية من نزيف الأنف، والفم.

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