تراند اليوم : دراسة توضح العلاقة بين التوت الأزرق والزهايمر.

دراسة توضح العلاقة بين التوت الأزرق والزهايمر.

صحة _ الخليج 365

أثبتت الدراسة الحديثة أجراها الباحث “روبرت كري كوريان” على فوائد التوت الأزرق بالنسبة للأشخاص الذين تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بالزهايمر وخرف الشيخوخة.

وأوضحت الدراسات كريكوريان أنّ التوت الأزرق يحتوي على نسبة عالية من المغذيات الدقيقة ومضادات الأكسدة مثل مادة الأنثوسيانين.

وتبين أنّ هذه المادة هي التي تكسب التوت الأزرق لونه الشهير، كما أنها تساعد النبات على مقاومة المواد المشعة وأمراض النبات ومخاطر أخرى، وأيضًا لها فوائد مهمة للبشر، مثل: مقاومة الالتهابات، وتحسين عملية الأيض، وإنتاج الطاقة داخل الخلايا.

و تشمل الدراسة 33 شخصًا يعانون من السمنة ولحظه عليهم تراجع محدود في كفاءة الذاكرة مع تقدم العمر تتراوح أعمارهم ما بين 50 و65 عامًا.

وتبين من خلال التجربة أنّ المتطوعين الذين تناولوا كميات منه ظهر عليهم تحسنا في الوظائف الذهنية أثناء أنشطة التعلم واستدعاء المعلومات من الذاكرة.

وأكد كريكوريان أنّ هذه النتائج ما زالت استكشافية، ولكنها تعكس معلومات مثيرة بشأن فوائد التوت الأزرق.

وأشارت الدراسة إلى أنّ تناوله يوميا يخفض ضغط الدم لدى النساء خلال فترة منتصف العمر والنساء الاتي أكلن التوت المجفف لمدة شهرين انخفض ضغط الدم، كما زادت مستويات مادة كيماوية تؤدي إلى استرخاء جدران الأوعية الدموية

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