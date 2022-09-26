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تراند اليوم : موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين

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تنشر لكم "الخليج 365" ضمن متابعتها الدورية للخدمات الحكومية في مصر،  موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين .

حيث يستطيع أي مواطن القيام بتحديث بياناته وإضافة رقم الهاتف إلى البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر من خلال اتباع خطوات سهلة وبسيطة، وهي كالآتي:

  • في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي لدعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريق الضغط هنا..
  • الضغط على خيار الخدمات التموينية المتاحة.
  • النقر فوق خيار تفعيل البطاقة التموينية، والانتظار حتى يتم استلام الرقم السري.
  • في هذه الخطوة سوف تظهر لك خانة فارغة، قم بإدخال رقم الموبايل فيها، مع مراعاة التأكد من كتابته بالطريقة الصحيحة.
  • عقب ذلك يتم الضغط على خيار إعادة إرسال الرقم السري للموبايل.
  • هنا يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب بطاقة التموين نفسه.
  • بعد ذلك يتعين على المستخدم كتابة رقم بطاقة التموين المراد تسجيلها أو تحديثها، مع التأكد من أن هذا الرقم يتكون من 12 رقماً.
  • النقر فوق مربع إرسال كلمة المرور.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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