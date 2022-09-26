تراند اليوم : موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين

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تنشر لكم "الخليج 365" ضمن متابعتها الدورية للخدمات الحكومية في مصر، موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين .
حيث يستطيع أي مواطن القيام بتحديث بياناته وإضافة رقم الهاتف إلى البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر من خلال اتباع خطوات سهلة وبسيطة، وهي كالآتي:
- في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي لدعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريق الضغط هنا..
- الضغط على خيار الخدمات التموينية المتاحة.
- النقر فوق خيار تفعيل البطاقة التموينية، والانتظار حتى يتم استلام الرقم السري.
- في هذه الخطوة سوف تظهر لك خانة فارغة، قم بإدخال رقم الموبايل فيها، مع مراعاة التأكد من كتابته بالطريقة الصحيحة.
- عقب ذلك يتم الضغط على خيار إعادة إرسال الرقم السري للموبايل.
- هنا يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب بطاقة التموين نفسه.
- بعد ذلك يتعين على المستخدم كتابة رقم بطاقة التموين المراد تسجيلها أو تحديثها، مع التأكد من أن هذا الرقم يتكون من 12 رقماً.
- النقر فوق مربع إرسال كلمة المرور.