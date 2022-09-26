تراند اليوم : موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين

تنشر لكم "الخليج 365" ضمن متابعتها الدورية للخدمات الحكومية في مصر، موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين .

حيث يستطيع أي مواطن القيام بتحديث بياناته وإضافة رقم الهاتف إلى البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر من خلال اتباع خطوات سهلة وبسيطة، وهي كالآتي: