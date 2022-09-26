تراند اليوم : مباراة برشلونة مباشر .. مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن بث مباشر برشلونة وفياريال يلا شوت

مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن ونقل حصري لأحداث مباراة برشلونة وفياريال Barcelona vs Villarreal اللقاء القوي الذي سيجمع بين الفريقين، في ختام فعاليات الجولة الثامنة والثلاثين في الدوري الاسباني الدرجة الاولي لكرة القدم، حيث تستعد ارضية ملعب الكامب نو لاستضافة بث مباشر ماتش برشلونة، حيث وصل البلوجرانا إلي النقطة الاخيرة له هذا الموسم في مشواره المحلي وفي مختلف البطولات التي يشارك فيها بصورة عامة، حيث يكتب سطور النهاية الليلة في الموسم الذي لم يكن ساراً علي الاطلاق بإنهائه بصفر بطولات، وجاري العمل في الايام الحالية علي الاعداد الجيد للموسم الجديد تفادياً لتكرار هذا السيناريو فيه، بث مباشر برشلونة وفياريال.

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بث مباشر برشلونة الان، لقاء يعتبر تحصيل حاصل بالنسبة لبرشلونة الذي يواجه فياريال اليوم في الاسبوع الختام لاحداث الليجا الاسبانية، وذالك بعدما حسم الفرق الكتالوني وصافة الدوري لصالحه بصورة رسمية بعدما نجح في ان يجمع 73 نقطة، حيث خاض تحدي من نوع آخر في الفترة الماضية، عندما كان تركيزه بالكامل علي المستوي المحلي، وتفوق في ان يقلب الطاولة علي باقي فرق المربع الذهبي الذي كان لديها حلم بأن تنهي المسابقة بالمركز الثاني خلفاً لريال مدريد الذي حسم اللقب الخامس والثلاثين في تاريخه، لكن كل هذا الاحلام اصبحت “وهم” عندما عاد البرسا وخاض المواجهات المتبقية له ونجح في ان يجمع منها النقاط التي تكفيه علي انهاء المسابقة بالمرتبة الثانية، مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع.

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بث مباشر برشلونة وفياريال 365 كورة، لم يستطيع برشلونة تحقيق نتيجة ايجابية في موقعة خيتافي الذي لعبت في الاسبوع السابع والثلاثين الماضي الموقعة الذي انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين الذي لم تكن مستحقة تماماً بسبب الفرص الكثيرة ومهرجات الفرص الضائعة الذي كان مسيطر علي اللقاء من قبل البرسا، الامر الذي سيلزم ويجبر اللاعبين علي ان يحققوا الفوز علي فياريال ويخرجوا من هذه الموقعة بالعلامة الكاملة، رغم عدم اهمية اللقاء وحسم كل شيئ، إلا ان الفوز مطلوب بترك ذكري جيده في اذهان الجماهير التي ستأتي اليوم العدد الهائل المتوقع حضوره نظراً لإقامة اللقاء في عقل دارهم، لحضور آخر مباريات الفريق الكتالوني بهذا الموسم، علي ان يستعد للموسم الجديد بمواجهات ودية في شهر يوليو، بث مباشر برشلونة تعليق عربي.

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ماتش برشلونة بث مباشر اليوم، وصل برشلونة للذي كان يتمناه وهو ضمان المشاركة في دوري ابطال اوروبا بالموسم الجديد، النقطة التي تعتبر بطولة في حد ذاتها بالخروج بإنتصار حقيقي برغم الازمات وتراجع الاداء بشكل ملحوظ بسبب البداية الغير جيدة تحت قيادة كومان الذي ضيع البرسا في مختلف البطولات ثم تمت اقالته، ولم يفلح تشافي هيرنانديز في معالجة كافة الامور حيث يشكر علي الوصول إلي هذه النقطة، ليؤجل الجماهير ومجلس الاداره محاسبته لحين رؤية الاداء بالموسم الجديد بعد الصفقات التي سيتم ابرامها في الميركاتو الصيفي المقبل، يذكر بأن البلوغرانا كانت مشاركته في التشامبيونز ليج مقتصرة علي دور المجموعات ثم نزل إلي الدوري الاوروبي وودعه من الدور الربع النهائي علي يد اينتراخت فرانكفورت، الفريق الالماني الذي حسم اللقب لصالحه بعد الفوز علي رينجرز الاسكوتلندي، مشاهدة مباراة برشلونة كورة لايف.

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برشلونة مباشر. اعلن تشافي عن القائمة التي سيخوض بها موقعة فياريال والتي شهدت عودة جوردي ألبا ورونالد أراخو بعد شفائهم من الاصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها وادت إلي غيابهم عن الماتش الماضي، ويستمر غياب جيرارد بيكيه المدافع الاسباني الذي انتهي الموسم بالنسبة ورفقته بيدي ونيكو بجانب سيرجينو ديست، وتم التأكد بأن دي يونج لن يكون متواجداً اليوم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، ويغيب ايضاً إريك جارسيا للإصابة، كل هذه الغيابات التي تمثل صداع في رأس المدرب الاسباني، وسيعمل علي تعويضها باللاعبين الشباب الذي تم وضعهم علي رأس القائمة، بث مباشر برشلونة يلا شوت حصري.

بث مباشر برشلونة كورة لايف

10:00 بتوقيت مصر

11:00 بتوقيت السعودية

9:00 بتوقيت الجزائر

12:00 بتوقيت الامارات

10:00 بتوقيت السودان

11:00 بتوقيت العراق

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يذاع اللقاء عبر قناة bein sports 1 hd بتعليق عامر الخوذيري، ويمكنكم متابعة بث مباشر برشلونة وفياريال من خلال موقعنا، حيث سنقوم بمتابعة احداث المباراة لحظة بلحظة، في تغطية متميزة تليق بهذا الحدث الكبير، وسنوافيكم بآخر التحديثات حتي انطلاقة ضربة البداية.

تشكيلة برشلونة المتوقعة بشكل كبير لموقعة فياريال اليوم تضم العناصر الآتية: تير شتيجن – ألفيس – أراوخو – مينيجزا – ألبا – دي يونج – بوسكيتس – جافي – ديمبلي – أوباميانج – توريس، ونذكركم بأننا سنقوم من خلال موقعنا كورة في العارضة بعرض عليكم الخطة الرسمية فور الاعلان النهائي عنها من قبل تشافي هيرنانديز.