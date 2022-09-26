تراند اليوم : ما هيه فوائد فيتامين C لصحة الإنسان

ما هيه فوائد فيتامين C لصحة الإنسان

وكالات الخليج 365

وأشار موقع “Mind Your Body Green”، فإن حصر فوائد فيتامين “C”لتقوية جهاز المناعة يتجاهل جميع الخصائص والوظائف الاستثنائية الأخرى لهذا الفيتامين الثمين، حيث أنه يُعزز صحة الجلد والمَفاصل والعينين، كما يُعدّل الحالة المزاجية للإنسان، باعتباره مكونًا حيويًا لأحد أهم أعضاء الجسم وهو القلب.

نتحدث عن خصائص وفوائد “ذهبية” لفيتامين" c"على النحو الآتي:

يعمل فيتامين “c” على تنظيم دقات القلب والأوعية الدموية، ويُعتبر تناول كمية كافية منه مفتاحًا لقلبٍ، في ظل صعوبات الحياة التي تتغير لدي صحة الإنسان.

وأشارت الدراساتٍ الحديثة، بأن فيتامين “c” يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على ضغط الدم في جسم الإنسان، وله فضل في ذلك الدور الحيوي الأساسي للفيتامين في إنتاج الكولاجين الذي يسهم في الحصول على شرايين مرنه وصحية، كما يُمدد الفيتامين الأوعية الدموية ويُحافظ على مستوى ضغط دم في جسم الانسان.

فيتامين “c” يدعم ويُعزز بطانة القلب، حيث يُنظم مرور الخلايا والمواد من الدم إلى الأنسجة الأخرى ويُسهم في انقباض الأوعية الدموية وتمددها، كما أنه يسهم في نشاط مضادات الأكسدة لحماية نسيج بطانة قلب الانسان النشطة للغاية.

كما يلعب الفيتامين دورًا أساسيًا في حماية جسم الانسان من الأكسدة الذُهنية، حيث عندما تُأكسد الجذور الحُرة الدهون غير المشبعة، كما أنه يُنظم مستويات الكوليسترول في الدم ويُعزز الإجراءات المضادة للالتهابات واستقرار إيقاع القلب.

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