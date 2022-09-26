الاكثر متابعة اليوم - ابنة هيفا وهبي تخدعكم بتعديل صورها؟

دخلت زينب_فياض عالم السوشيال ميديا منذ سنوات، واستغلت اسم أمها هيفا_وهبي كثيرًا وهذا من حقها طالما أن “الدم ما بيقلب ميّ” كما يقول المثل اللبناني.

أما كيف استغلتها؟

كان على زينب الذهاب إلى منزل أمها ومقابلتها شخصيًا وتتحدثان في الماضي وكيف ظلموا هيفا حين حرموها من ابنتها وكن عانت على فراقها.

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لكنها قررت طرح قضيتها أمام الرأي العام، رغم أن هيفا لا تحبذ التحدث عن حياتها الشخصية وتحديدًا قصة ابنتها لأنها عانت من هذه القضية كثيرًا.

زينب تنشر يوميًا عددًا كبيرًا من الصور لها من جلسات تصوير تخضع لها، وفي الفترة الأخيرة ظهرت تشبه أمها هيفا كثيرًا بعدد من الاطلالات أو الفيديوهات معتمدة على طريقة مكياج معيّنة أو أنها مهووسة بأمها لهذه الدرجة الكبيرة.

وفي لقاء جديد معها ومع ابنتها أي حفيدة هيفا، ضمن برنامج ET_بالعربي ظهر شكل زينب مغايرًا لما تنشره يوميًا على السوشيال ميديا، ونقصد أنها جميلة لكنها لا تشبه والدتها كما تظهر في الصور المعدّلة بواسطة الفوتوشوب أو تطبيقات معيّنة.

زينب تخدعكم حين تشارك صورًا تبدو فيها شبيهة هيفا كثيرًا لكنها في الحقيقة وكما ظهرت على كاميرا ET بالعربي فجمالها لا علاقه له بهيفا أبدًا.