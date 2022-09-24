تراند اليوم : ملك بوليود شاروخان بطل فيلم يظهر روعة دبي

دبي - الخليج 365

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» أمس عن فيلم ترويجي جديد «#BeMyGuest» (كن ضيفي) من بطولة الممثل العالمي شاروخان. ويضم الفيلم القصير مشاهد مختلفة ترتكز على إظهار العروض التي تقدمها دبي لزوارها والتي تبدأ من المأكولات العالمية وعروض التسوق الجذابة والمغامرات الشيقة والفعاليات الثقافية وغيرها الكثير، ما يعكس جمالية المدينة ومدى تعلق شاروخان بها. كما أن الفيلم يظهر كرم وضيافة دبي من خلال التفاعل الحقيقي لشاروخان الذي يلعب دور المضيف للسياح والمقيمين في دبي.

وقال شاروخان: «تقدم دبي تجارب لا نهاية لها لتبقى ذكراها محفورة في أذهاننا دائماً تتنوع بين المغامرات المثيرة كالقفز المظلي أو رحلات السفاري أو المأكولات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم، وسواء كنت مسافراً مع العائلة أو الأصدقاء، فهذه المدينة تقدم حقاً عطلة رائعة. لقد كان العمل مع «دبي للسياحة» ممتعاً وبفضل هذا التعاون أعدت اكتشاف مدينة دبي الملهمة بطريقة جديدة ومختلفة عن السابق وأتشوق كثيراً للعودة والاستمتاع بسحر هذه المدينة الرائعة مجدداً».

ويعتبر هذا الفيلم واحداً من المبادرات العديدة الموجهة للجمهور في الهند والتي تعتزم «دبي للسياحة» القيام بها وتعكس مدى الارتباط الوثيق بهذه السوق.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يجسد شاروخان العلاقة المميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند. ويساهم التواصل المستمر والعلاقات القوية بين البلدين في نجاح مثل هذه المشاريع المشتركة. وتماشيا مع رؤيتنا لاستضافة 20 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2020، فإن الجهود التي نبذلها تتزايد عاماً بعد عام، مع التركيز بشكل كبير على السوق الهندية. ونحن متحمسون لدعوة السياح الهنود من مختلف أنحاء العالم لتجربة مدينة دبي كما يراها شاروخان».