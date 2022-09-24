تراند اليوم : كيف ظهر المسجد الأقصى يوم المولد النبوي؟

القدس المحتلة- الخليج 365:

نظمت دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس، اليوم الأحد، احتفالاً مركزياً في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، احتفاءً بالمولد النبوي الشريف.

وتحدث في الحفل عدد من علماء وخطباء مدينة القدس، فضلاً عن كلمات لمسؤولي الأوقاف، أكدت جميعها على التمسك بالتعاليم التي رسّخها صاحب المناسبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن أهمها الدفاع عن المقدسات.

وتولى عرافة الحفل إمام وخطيب المسجد الاقصى الشيخ يوسف أبو سنينة، في حين تخلل الحفل مدائح نبوية وابتهالات دينية لفرقة أناشيد مقدسية، وتلاوة قصة المولد النبوي الشريف.

في السياق، احتفلت عائلات مقدسية وأطفالها في رحاب المسجد الاقصى بهذه المناسبة عبر فعاليات متنوعة أضفت البهجة والسعادة على وجوه الأطفال.

وكانت مجموعات كشفية مقدسية نظمت أمس، مسيرة كشفية ضخمة وسط القدس المحتلة اخترقت البلدة القديمة وحطت برحاب المسجد الأقصى، تخللها عزف النشيد الوطني الفلسطيني في باحة باب العمود، من أشهر أبواب القدس القديمة، وسط مشاركة مقدسية واسعة.