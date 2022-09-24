تراند اليوم : تعرف على منخفض زكريا الذي سيصل فلسطين الثلاثاء القادم

رام الله / الخليج 365

تتأثر الأراضي الفلسطينية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين بمنخفض جوي أطلق عليه اسم "زكريا " وسيصاحب المنخفض كتلة هوائية باردة ورطبة. يرافقه عودة الأجواء الشتوية الماطرة مجدداً الى البلاد.

وأطلق موقع طقس فلسطين اسم زكريا على المنخفض كِناية عن قرية زكريا الواقعة شمال غرب الخليل وهُجر سكانها في العام 1948 ، مبينا أن المنخفض سيتحرك من جزيرة قبرص نحو شمال غربي سوريا.

ويبدأ المنخفض يوم الثلاثاء بانخفاض على درجات الحرارة لتكون أدنى بقليل من معدلاتها السنوية العامة، ويبدأ هطول الأمطار الغزيرة على فترات في شمال البلاد مع ساعات الصباح الباكر، قبل أن تمتد الى الأجزاء الشمالية من أواسط البلاد( الفعالية تكون دون المتوسطة في الأجزاء الجنوبية من الضفة الغربية وقطاع غزة حتى المساء) .. واعتباراً من ساعات المساء تشمل الأمطار والتي تكون غزيرة أحياناً المنطقة الممتدة من شمال البلاد حتى شمال النقب مروراً بكامل مناطق الضفة والقطاع ان شاء الله. الرياح تكون جنوبية غربية نشطة السرعة على فترات.

ويشتد تأثير المنخفض الجوي فجر صباح الأربعاء مع تعمق المنخفض الجوي تتحول الأجواء الى عاصفة فجر وصباح الأربعاء مع هطول الأمطار الغزيرة خاصةً في شمال البلاد وأواسطها، تترافق بحدوث العواصف الرعدية أحياناً، وبتساقط زخات البَرَد على فترات. كما تهب رياح غربية شديدة السرعة تتجاوز هباتها 90 كم على فترات في مختلف المناطق وربما تتجاوز الهبات حاجز 100كم أحياناً في مناطق السهل الساحلي وقطاع غزة. كما ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة.

والمزيد من انخفاض درجات الحرارة بعد الظهر من يوم الأربعاء وبشكل أوضح خلال الليل ولكن :

واعتباراً من الظهر وبعد الظهر ومع تدفق رياح قطبية الى المنطقة يطرأ المزيد من انخفاض درجات الحرارة لكن يتزامن ذلك مع ابتعاد المنخفض الجوي عن البلاد وارتفاع تدريجي على قيم الضغط السطحي وبالتالي تراجع الفعالية الجوية. بحيث تستمر فرصة هطول زخات من المطر في شمال البلاد وأواسطها تكون على شكل زخات ثلوج في أعالي جبل الجرمق شمال البلاد اعتباراً من 1100-1150م عن سطح البحر ، كما قد تشهد القمم الجبلية العالية في الضفة الغربية زخات ثلجية ممزوجة بالماء أورطبة لفترات قصيرة مساءاً في حال توافر الهطول. هذا وتنحسر احتمالات الهطول خلال الليل.