تراند اليوم : فنان مصري يضع زوجته بدار للمسنين

القاهرة - الخليج 365

في مفاجأة للجميع، كشف الناقد الفني المصري أسامة عبدالفتاح أن الفنانة القديرة نادية فهمي زوجة الفنان سامح الصريطي وضعت أخيراً بإحدى دور رعاية المسنين.

وأعلن عن ذلك الناقد المصري عبر حسابه على موقع فيس بوك، قائلاً: «يا دكتور أشرف زكي، يا أعضاء نقابة المهن التمثيلية، يا من يهمه الأمر.. الفنانة الكبيرة نادية فهمي تم إيداعها في إحدى دور رعاية كبار السن» وبرر إعلانه عن ذلك قائلاً: «أكتب هذه السطور فقط لتسألوا وتطمئنوا عليها ويدعو كل من يحبها بالشفاء لها».

المفاجأة الأكبر، كانت حينما رفض زوجها الفنان سامح الصريطي التعليق على الأمر وتهرب من وسائل الإعلام، موضحاً أنه أمر شخصي لا يجب التحدث به لوسائل الإعلام، ونفس الموقف اتخذته نجلته الفنانة الشابة ابتهال الصريطي.

الفنانة القديرة نادية فهمى شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ومن أهم أعمالها مسلسلات «وتر مشدود»، «نصف ربيع الآخر»، «ساكن قصادي». وتعيش الفنانة المصرية، قبل إيداعها دار المسنين، حياة زوجية مستقرة مع «الصريطي» منذ سنوات طويلة، ولها منه ابنتان هما آية وابتهال.